Световните шампиони са първите сигурни в новото "тотално" световно първенство по шахмат

Norway Chess и Международната шахматна федерация (FIDE) обявиха начините за класиране за пилотното събитие с 24 участници от Total Chess World Championship Tour, планирано за октомври 2026 г.

A glimpse from this week, as the Norway Chess team is in India 🇮🇳



So far, it has been a week of exciting meetings and inspiring conversations about the future of chess, and we are grateful for the warm welcome and great energy! ✨



India is one of the world’s most vibrant chess… pic.twitter.com/IHjKDBDk1V — Norway Chess (@NorwayChess) December 11, 2025

Действащите световни шампиони Гукеш Домараджу и Дзю Уендзюн са първите двама потвърдени участници, а още 12-тима шахматисти ще бъдат избрани по класически рейтинг. Петима състезатели ще се класират и от световните първенства по рапид и блиц за 2025 г., които ще се проведат в Доха в края на този месец.

Преди два месеца Norway Chess и FIDE обявиха създаването на Total Chess World Championship Tour. Турът, който ще съчетава рапид, блиц и т.нар. „бърз класически“ шах (45 минути плюс 30 секунди добавка на ход), ще определя носителя на титлата „световен комбиниран шампион на FIDE“.

Левон Аронян надви Магнус Карлсен за короната на Freestyle Chess Grand Slam 2025

Турът с общ награден фонд от 2,7 милиона долара трябва реално да стартира през 2027 г. с три турнира за 24-рима играчи и награден фонд от по 750 000 долара, последвани от финали за четирима състезатели с фонд от 450 000 долара. Местата на провеждане все още не са определени, като Индия е сред страните, които се разглеждат.

Преди това обаче е планирано едно пилотно събитие с 24-рима участници през октомври 2026 г., за което сега бяха обявени пътищата за класиране.

Сложната система за подбор на 24-римата участници очевидно цели да гарантира присъствието на повечето от световния елит. Изпълнителният директор на FIDE Емил Сутовски наскоро коментира: „В бъдеще ще предложа да се премахнат напълно местата по рейтинг за Турнира на претендентите през 2028 г.“, но класическите рейтинги все пак ще бъдат използвани за избора на половината от участниците в първото събитие от Total Chess World Championship Tour. Деветима шахматисти ще бъдат взети от рейтинг листата от януари 2026 г., а още трима – от списъка от юни 2026 г.

Тези списъци със сигурност ще включват световния номер 1 в класическия, рапид и блиц шах – Магнус Карлсен, който е най-очевидният кандидат за това, което FIDE описва като цел на тура: да определи "тоталния шахматист" – универсален състезател, който се отличава във всички времеви контроли.

Гросмайсторите Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Винсент Каймер, Арджун Еригайси, Аниш Гири, Алиреза Фиружа, Прагнананда Рамешбабу и Уей И също изглеждат сигурни участници, освен ако не настъпи неочаквана промяна в края на декември.

Най-вероятно целият топ 10 ще се класира, тъй като Гукеш получава място като световен шампион, заедно с Дзю Уендзюн. Световните шампиони за 2026 г. ще участват дори и ако Гукеш и Дзю изиграят и загубят световните си мачове преди октомври, тъй като победителите в турнирите на претендентите през 2026 г. също получават места. Любопитен детайл е, че Total Chess World Championship Tour ще служи и като квалификация за бъдещи турнири на претендентите.

Още петима участници, които със сигурност ще получат място, ще бъдат известни до края на тази година – трима от Световното първенство по рапид в Доха и още двама от блиц шампионата. Това означава, че поне за първото събитие ще има две квоти от блиц, три от рапид и 16 или повече от класически рейтинги или турнири.

Най-неясният момент засега остава последната група от три места, обозначени като „FIDE Circuit/FIDE Open Circuit“. Не е ясно дали това ще бъде FIDE Circuit за 2025 г. или за 2026 г. до определена крайна дата, както и какво точно представлява FIDE Open Circuit, който досега не е бил споменаван. Сутовски написа в X, че „местата 22–24 ще бъдат уточнени по-късно, но са насочени към играчи, които основно участват в открити турнири“.

Пътищата за класиране се припокриват и е вероятно някои състезатели да се класират по повече от един начин. Подробности за това как ще се процедира в такива случаи се очакват по-късно този месец, като FIDE отбелязва, че „пълният регламент, включително правилата за замяна на играчи, ще бъде публикуван до 22 декември 2025 г.“.

Във всеки случай вече е ясно, че пилотното събитие от Total Chess World Championship Tour има потенциала да бъде един от най-силните турнири през 2026 г.