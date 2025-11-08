Джон Джоунс призна грешката си, ще иска прошка от Дейна Уайт

Джон Джоунс отчаяно иска да се състезава на галавечерта на UFC в Белия дом през 2026 г., но преди всичко друго може би ще му се наложи да проведе сериозен разговор с Дейна Уайт, за да изчистят отношенията си.

В продължение на почти година Джоунс беше свързван с евентуален двубой срещу Том Аспинал, който трябваше да бъде обединителен мач за титлата в тежка категория. Нищо не беше официално потвърдено, докато изведнъж изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт не обяви, че Джоунс е решил да се оттегли от спорта и да се откаже от шампионския пояс, след като вече имало устна договорка за битката с Аспинал.

Аспинал беше провъзгласен за безспорен шампион, но само две седмици по-късно Джоунс изненада всички, като обяви, че планира да се бие отново, с надеждата това да се случи именно на историческата галавечер в Белия дом, обявена от президента Доналд Тръмп. Оттогава Уайт изразява скептицизъм относно идеята Джоунс да бъде включен в картата, основно поради липса на доверие дали бившият двоен шампион наистина ще се появи. Самият Джоунс признава, че въпреки че не е подписан договор за мача с Аспинал, разбира гледната точка на шефа си:

„Моята най-близка цел е да бъда част от събитието в Белия дом", каза Джоунс в подкаста No Scripts. „Оставям Дейна да има своето пространство. Той промени живота ми. Промени живота на децата ми. Завинаги ще съм му благодарен.

Имахме устна договорка, която не се получи добре. Нищо не беше финализирано. Но аз сгреших. Начинът, по който се развиха нещата, беше моя грешка.“

Дейна Уайт вече обяви, че няма да започне да подготвя бойната карта за Белия дом преди началото на 2026 г., така че все още няма взети решения кои бойци ще участват.

Сред желаещите да се включат е и Конър Макгрегър, който нееднократно заяви, че иска да се завърне именно на това събитие, след като през 2021 г. претърпя тежка контузия на крака в третия си мач срещу Дъстин Пориер.

От своя страна Джоунс настоява за двубой срещу настоящия шампион в полутежка категория Алекс Перейра на същата карта, като Поатан вече изрази подобен интерес към мача.

Дали UFC ще приеме тази идея, предстои да се види, но Джоунс се надява да се срещне лично с Уайт, за да изчистят напрежението и да възстановят отношенията си:

„Искам да го видя лице в лице и просто да му се извиня, за да оставим миналото зад гърба си и да се върнем към това да правим големи пари за спорта и да забавляваме феновете“, добави Джоунс.

Въпреки различията между двамата, Уайт продължава да говори с уважение за Джоунс, като често го нарича „най-великия на всички времена“ и дългогодишен №1 в класацията „pound-for-pound“.

Джоунс оценява тези думи, но признава, че понякога е попадал и в немилост пред шефа си:

„Когато ме харесва, мисля, че съм един от любимите му бойци. Когато не ме харесва, вероятно съм причината, поради която е оплешивял“, пошегува се той.

С все още няколко месеца до галавечерта в Белия дом, Джоунс не се отказва от мечтата си да се бие там — събитие, което може да се превърне в перфектния завършек на неговата кариера, достойна за Залата на славата.

„Надявам се“, каза той. „Наистина се надявам.“