Даниел Кормие призова UFC да включат Джон Джоунс в битките в Белия дом

Джон Джоунс намери най-неочаквания си защитник и адвокат в публичната си кампания да бъде включен в галавечерта на UFC в Белия дом.

Макгрегър твърди, че ще се бие с Майкъл Чандлър в Белия дом

Докато изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт продължава да отхвърля молбата на Джоунс да бъде добавен към обявеното събитие на тревата пред Белия дом през юни 2026 г., дългогодишният му съперник и настоящ коментатор на UFC Даниел Кормие вече подкрепи предложението.

Дейна Уайт: Макгрегър сериозно обмисля завръщане и иска битка в Белия дом

„Ако съм напълно честен, не знам дали съм съгласен (с Уайт)“, казва Кормие във видео, публикувано в събота в неговия YouTube канал. „Мисля, че бих му позволил да се бие. Ако той иска да се бие, бих му позволил, защото, колкото и смесените бойни изкуства да са глобален спорт, когато се биеш на тревата пред Белия дом, искаш американци, които могат да спечелят.“

Дейна Уайт отписа Джон Джоунс за UFC в Белия дом

Кормие припомни събитието Noche UFC от 13 септември, на което мексикански и мексиканско-американски бойци имаха сензационна вечер, оглавена от драматичната победа на Диего Лопес. С оглед на факта, че в момента няма американци в топ 10 на UFC „pound-for-pound“ класацията, Кормие смята, че е необходима американска звезда за това събитие.

Свалиха последните обвинения срещу Джон Джоунс

„Представете си, че сме на тревата пред Белия дом, а американците не печелят – това може да се случи,“ казва Кормие. „Когато излезе коефициентът за Конър Макгрегър – Майкъл Чандлър, Чандлър ще е сериозен аутсайдер. Но ако сложите Джон Джоунс срещу Том Аспинал, въпреки че всички казват, че Том Аспинал е човекът, който може да го победи, съм сигурен, че Джоунс пак ще е фаворит. Той ще е световният шампион – или поне беше, преди да се откаже – и пак ще е фаворит. Мисля, че трябва да му позволите да се бие.“

Според изказванията на Уайт причината да не иска Джоунс на картата е неговата непредвидимост и проблеми извън клетката. Кормие предложи решение – клаузи в договора, които да направят пропускането на събитието твърде скъпо:

„Сложете в договора му неща, които ще му струват скъпо, ако не се яви“, казва Кормие. „Например, ако наруши закона и трябва да бъде махнат от картата – $1 милион. Ако просто каже, че не иска да се бие – $1 милион. Ако се контузи – по-малко или нищо, ако има доказателство за контузията. Но тези предпазни мерки ще гарантират, че той ще се появи. Защото, първо – правите карта с него и Конър Макгрегър? Огромно събитие. Второ – слагате американец в главната битка, който има реален шанс да спечели и да изпрати всички у дома с добро чувство. Затова добрите печелят в края на филмите – за да се чувстваш добре, когато си тръгваш. Освен „Момиче за милиони“ – това беше тъп филм, защото жената умря накрая и аз се чувствах отвратително, когато излязох от киното.

Картата на Белия дом заслужава този шанс. В момента нямаме американци в топ 10 „pound-for-pound“, откакто Джон Джоунс се пенсионира. Това е лудост. Хайде, шефе. Аз ти го казвам: дай шанс на Джон Джоунс. UFC в Белия дом ще е уникално. Хайде!“