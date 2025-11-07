Ограбиха дома на Бастони по време на мача срещу Кайрат

Четирима мъже са ограбили дома на защитника на Интер Алесандро Бастони по време на победа на отбора с 2:1 в Шампионска лига срещу Кайрат, съобщи "Гадзета дело спорт". Италианският национал прекара мача на резервната скамейка.

Според информацията, след като нахлули в дома на футболиста, крадците веднага отишли в гардеробното помещение, откъдето откраднали дизайнерски чанти и два швейцарски часовници “Rolex”.

❗️Alessandro Bastoni’s house was robbed during Inter’s Champions League match:



Thieves entered while he was playing and stole luxury bags and two Rolex watches.



– @corrierebergamo pic.twitter.com/h9mpOIkFyY — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) November 7, 2025

Крадците напуснали къщата няколко минути по-късно. Въпреки задействаната аларма, охранителите и местната полиция не успели да пристигнат на мястото навреме и да задържат крадците.

Домът на Бастони е бил празен по време на обира.

