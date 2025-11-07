Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Ограбиха дома на Бастони по време на мача срещу Кайрат

Ограбиха дома на Бастони по време на мача срещу Кайрат

  • 7 ное 2025 | 21:21
  • 460
  • 0
Ограбиха дома на Бастони по време на мача срещу Кайрат

Четирима мъже са ограбили дома на защитника на Интер Алесандро Бастони по време на победа на отбора с 2:1 в Шампионска лига срещу Кайрат, съобщи "Гадзета дело спорт". Италианският национал прекара мача на резервната скамейка.

Според информацията, след като нахлули в дома на футболиста, крадците веднага отишли в гардеробното помещение, откъдето откраднали дизайнерски чанти и два швейцарски часовници “Rolex”.

Крадците напуснали къщата няколко минути по-късно. Въпреки задействаната аларма, охранителите и местната полиция не успели да пристигнат на мястото навреме и да задържат крадците.

Домът на Бастони е бил празен по време на обира.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Джоуи Бартън бе осъден за обидни публикации в социалните мрежи

Джоуи Бартън бе осъден за обидни публикации в социалните мрежи

  • 7 ное 2025 | 21:13
  • 572
  • 1
Шеф на Байерн: Компани е идеалният треньор за нас

Шеф на Байерн: Компани е идеалният треньор за нас

  • 7 ное 2025 | 21:12
  • 623
  • 0
Здравко Димитров влезе от пейката при разгромна победа на Бодрумспор

Здравко Димитров влезе от пейката при разгромна победа на Бодрумспор

  • 7 ное 2025 | 21:04
  • 499
  • 0
Наказаха нападател за девет мача заради расизъм по адрес на бивш играч на Манчестър Юнайтед

Наказаха нападател за девет мача заради расизъм по адрес на бивш играч на Манчестър Юнайтед

  • 7 ное 2025 | 19:30
  • 6932
  • 0
Астън Вила се разбра с Морган Роджърс за нов договор

Астън Вила се разбра с Морган Роджърс за нов договор

  • 7 ное 2025 | 19:15
  • 824
  • 0
Президентът на Наполи сравни клубния стадион със сметище

Президентът на Наполи сравни клубния стадион със сметище

  • 7 ное 2025 | 19:12
  • 1432
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

  • 7 ное 2025 | 19:23
  • 33586
  • 87
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 35375
  • 42
Олимпиакос и Партизан се надлъгват в Пирея

Олимпиакос и Партизан се надлъгват в Пирея

  • 7 ное 2025 | 22:34
  • 2303
  • 0
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 4029
  • 0
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 51162
  • 76
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 33419
  • 11