Иван Станев: В Япония кацнахме на върха на една планина

Гост в епизод 123 на подкаста "Първо темпо" е бившият разпределител на Нефтохимик и националния отбор, бивш треньор на бургазлии, понастоящем спортен директор на тима и общински съветник в гр. Бургас Иван Станев.

Той беше изключително любезен да разкаже множество истории, свързани с кариерата му, както и с опита му като ръководител във волейбола и спорта:

- Как се става от футболист - волейболист - начало на кариерата

- Дебютът за Нефтохимик на 15 години

- Бронзови медали от световното първенство за младежи в Техеран (2003 г.);

- Националният отбор (мъже) - успехите и разочарованията

- Световната купа през 2007 г. в Япония - как се каца на върха на планина?

- 5 години Иван в Иран - екзотика, отношение и гостоприемство

- Триумфът през сезон 2022/23 - трудно начало, щастлив край

- Предизвикателството "спортен директор"

- Сезон 2024/25 - разочарование, липса на уважение, съмнения за симулативна игра

- Разликата в мисленето на по-младите поколения?

- Защо стана общински съветник и как се развива спортът в гр. Бургас?

- Препоръка за следващ гост.