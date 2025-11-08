Дарина Нанева и Йединство продължават да са №1 в Сърбия

Националката Дарина Нанева и тимът на Йединство (Стара Пазова) записаха четвърта победа в сръбската Суперлига. Воденият от Йово Чакович отбор се наложи като домакин над новака Лесковац, начело на който е Владимир Орлов, с 3:1 (21:25, 25:16, 25:14, 25:15) в среща от пети кръг.

Йединство заема лидерската позиция във временното класиране с 13 точки (4 победи, 1 загуба), но преди изиграването на останалите срещи от кръга.

Дарина Нанева се отчете с 8 точки (3 блокади). 24 точки записа Аня Зубич (1 ас, 2 блокади). 12 точки реализира Анджела Кукило. За съперника Йелизавета Коядинович (2 аса, 1 блокада).

В следващия кръг Йединство среща ОК Белград, на 14 ноември (петък).