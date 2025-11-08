Вожняцки не мисли за завръщане

Бившата номер 1 в света Каролин Вожняцки заяви в подкаста "Nothing Major", че не мисли, че ще се завърне към професионалния тенис.

Бившата шампионка от Откритото първенство на Австралия участва за последен път на Откритото първенство на САЩ през септември 2024 година, където загуби в четвъртия кръг от Беатрис Адад Мая (Бразилия).

Впоследствие Вожняцки забременя и роди третото си дете през юли тази година. Заедно със съпруга си, бившия играч от НБА Дейвид Лий, тя има три деца - Оливия, Джеймс и Макс.

На въпрос дали ще направи завръщане на корта, 35-годишната датчанка каза: "Не, мисля, че не.

Защитните ранглисти на WTA позволяват на играчи, които са контузени или са в отпуск по майчинство, да замразят класирането си за определен период от време. Когато Вожняцки отпадна от турнира от Големия Шлем в САЩ през миналата година, тя беше на 70-о място в света и ако желае да се върне в Тура, ще може да участва в турнири, които тази позиция позволява.

"Ако зависеше от Дейвид, той щеше да каже, че имам замразено класиране и че мога да играя в големите турнири. Имам много време да реша. Ако усетя, че мога да се върна във форма, никога няма да кажа не. Но в момента имам три малки деца и това вече е работа на пълен работен ден", заяви Вожняцки.

Датчанката първоначално прекрати успешната си кариера през 2020а, но се завърна три години по-късно с обещаващи резултати, въпреки че не спечели повече турнири.