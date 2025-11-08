Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Чебор и Чепкируи повеждат Кения в състезания в Севиля и Кардиф

Чебор и Чепкируи повеждат Кения в състезания в Севиля и Кардиф

  • 8 ное 2025 | 12:04
  • 215
  • 0
Чебор и Чепкируи повеждат Кения в състезания в Севиля и Кардиф

Националната шампионка по крос-кънтри Морийн Чебор и африканската шампионка до 18 години на 3000 метра Синтия Чепкируи ще поведат кенийските атлети този уикенд в златните срещи от Световния тур по крос-кънтри на World Athletics в Севиля, Испания, и Кардиф, Уелс.

Чебор, която на 25 октомври триумфира с националната титла в Eldoret Sports Club, ще стартира в Севиля. Там я очаква силна конкуренция, включваща олимпийската шампионка на 3000 метра стипълчейз от Бахрейн, Уинфред Яви.

21-годишната атлетка спечели националната титла с време 34:16, изпреварвайки Бренда Джепчумба (34:19) и Глориъс Джепкируи (34:26). Това е подобрение спрямо второто ѝ място от февруарското първенство, където тя финишира с 34:33 зад Брилиан Кипкоеч (34:30).

Чебор разглежда състезанието в Севиля като ключова подготовка за Световното първенство по крос-кънтри, което ще се проведе на 10 януари в Талахаси, Флорида.

"Треньорът ми ще каже върху коя част от подготовката да се съсредоточа“, заяви Чебор. "Чувствам се вдъхновена да отида във Флорида и да бягам с атлети като Беатрис.“

Тя ще бъде част от внушителния женски състав на Кения за Флорида, който включва още настоящата шампионка Беатрис Чебет, световната рекордьорка на 10 км Агнес Нгетич, Бренда Чепчумба, Глориъс Джепкируи, Лилиан Касаит и Ребека Муанги (резерва).

Освен в крос-кънтри, Чебор се представя впечатляващо и на шосе тази година. През април тя спечели 5-километровото бягане в Неймеген с време 15:01, а на 5 км в Токио завърши трета с 14:40, след сънародничката си Каролайн Няга (14:19) и италианката Надя Батоклети (14:32).

Нейната най-голяма съперничка в Севиля ще бъде Яви, която спечели сребърен медал на Световното първенство в Токио с време 8:56.46. Сред другите претендентки са сънародничката ѝ Селестин Джепкорир, представителката на Казахстан Дейзи Джепкемей (втора в Севиля миналата година), португалката Мариана Мачадо и норвежката Кристин Ейкрем.

Междувременно в Кардиф, 17-годишната Синтия Чепкируи ще направи първото си състезание извън Африка, повеждайки отбора на Кения за девойки. Африканската шампионка до 18 години на 3000 метра спечели националната титла до 20 години с време 20:38, изпреварвайки Мириам Кибет (20:49) и Лона Чероно (21:00).

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Соня О‘Съливан: В сезона на наградите Кейт О‘Конър трябва да подбира внимателно

Соня О‘Съливан: В сезона на наградите Кейт О‘Конър трябва да подбира внимателно

  • 7 ное 2025 | 18:28
  • 642
  • 0
БФЛА обяви, че е единствен организатор на Общото събрание на централата утре

БФЛА обяви, че е единствен организатор на Общото събрание на централата утре

  • 7 ное 2025 | 17:34
  • 4170
  • 0
Уинфред Яви с необичаен подход в подготовката си за сезон 2026 в опит да спре Фейт Черотич

Уинфред Яви с необичаен подход в подготовката си за сезон 2026 в опит да спре Фейт Черотич

  • 7 ное 2025 | 17:27
  • 977
  • 0
Кипчоге: Саве и Киплимо могат да слязат под два часа в маратона

Кипчоге: Саве и Киплимо могат да слязат под два часа в маратона

  • 7 ное 2025 | 13:20
  • 542
  • 0
Дуплантис се цели в историческо постижение, което дори Юсейн Болт не е постигал

Дуплантис се цели в историческо постижение, което дори Юсейн Болт не е постигал

  • 7 ное 2025 | 12:59
  • 7034
  • 0
Патрик Санг разкри защо никога не обсъжда тренировъчните планове с Фейт Кипиегон

Патрик Санг разкри защо никога не обсъжда тренировъчните планове с Фейт Кипиегон

  • 6 ное 2025 | 17:33
  • 1210
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Голям удар по Левски часове преди дербито!

Голям удар по Левски часове преди дербито!

  • 8 ное 2025 | 11:05
  • 32506
  • 33
Часът на дербито удари!

Часът на дербито удари!

  • 8 ное 2025 | 08:15
  • 18476
  • 117
На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 12:36
  • 950
  • 1
Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца), греда за гостите

Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца), греда за гостите

  • 8 ное 2025 | 12:45
  • 3618
  • 4
Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 6973
  • 13
Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

Локомотив (Пловдив) преследва задължителни три точки срещу Берое

  • 8 ное 2025 | 08:02
  • 3867
  • 3