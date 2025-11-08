Чебор и Чепкируи повеждат Кения в състезания в Севиля и Кардиф

Националната шампионка по крос-кънтри Морийн Чебор и африканската шампионка до 18 години на 3000 метра Синтия Чепкируи ще поведат кенийските атлети този уикенд в златните срещи от Световния тур по крос-кънтри на World Athletics в Севиля, Испания, и Кардиф, Уелс.

Чебор, която на 25 октомври триумфира с националната титла в Eldoret Sports Club, ще стартира в Севиля. Там я очаква силна конкуренция, включваща олимпийската шампионка на 3000 метра стипълчейз от Бахрейн, Уинфред Яви.

21-годишната атлетка спечели националната титла с време 34:16, изпреварвайки Бренда Джепчумба (34:19) и Глориъс Джепкируи (34:26). Това е подобрение спрямо второто ѝ място от февруарското първенство, където тя финишира с 34:33 зад Брилиан Кипкоеч (34:30).

Чебор разглежда състезанието в Севиля като ключова подготовка за Световното първенство по крос-кънтри, което ще се проведе на 10 януари в Талахаси, Флорида.

"Треньорът ми ще каже върху коя част от подготовката да се съсредоточа“, заяви Чебор. "Чувствам се вдъхновена да отида във Флорида и да бягам с атлети като Беатрис.“

Тя ще бъде част от внушителния женски състав на Кения за Флорида, който включва още настоящата шампионка Беатрис Чебет, световната рекордьорка на 10 км Агнес Нгетич, Бренда Чепчумба, Глориъс Джепкируи, Лилиан Касаит и Ребека Муанги (резерва).

Освен в крос-кънтри, Чебор се представя впечатляващо и на шосе тази година. През април тя спечели 5-километровото бягане в Неймеген с време 15:01, а на 5 км в Токио завърши трета с 14:40, след сънародничката си Каролайн Няга (14:19) и италианката Надя Батоклети (14:32).

Нейната най-голяма съперничка в Севиля ще бъде Яви, която спечели сребърен медал на Световното първенство в Токио с време 8:56.46. Сред другите претендентки са сънародничката ѝ Селестин Джепкорир, представителката на Казахстан Дейзи Джепкемей (втора в Севиля миналата година), португалката Мариана Мачадо и норвежката Кристин Ейкрем.

Междувременно в Кардиф, 17-годишната Синтия Чепкируи ще направи първото си състезание извън Африка, повеждайки отбора на Кения за девойки. Африканската шампионка до 18 години на 3000 метра спечели националната титла до 20 години с време 20:38, изпреварвайки Мириам Кибет (20:49) и Лона Чероно (21:00).