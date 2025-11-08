Популярни
Киеза за феновете на Ливърпул: В началото беше малко неловко

  • 8 ное 2025 | 12:48
  • 1171
  • 0

Европейският шампион и крило на Ливърпул Федерико Киеза говори пред Sky Sports за фенската база на „червените“.

Федерико Киеза премина в Ливърпул преди сезон 2024/2025, като тогава Ювентус получи 12 милиона евро за него. На фона на днешния пазар, това не се смяташе за „голяма сума“ за играч, който имаше близо 50 гола и асистенции в италианската Серия А, но английската му кариера не започна лесно. През първия си сезон в Ливърпул 28-годишният нападател получи възможност да играе само в 14 мача под ръководството на Арне Слот, което се дължеше и на факта, че контузиите не го подминаха. Естествено, възникна въпросът за напускането на Киеза, но той все пак остана и може би не съжалява. Европейският шампион не взе участие в мача за Къмюнити Шийлд, но получи доверие срещу Борнемут, което оправда с ключов гол, а оттогава има два гола и три асистенции в 11 официални мача.

С представянето си през септември той заслужи наградата за играч на месеца в клуба, въпреки че само веднъж беше титуляр за мърсисайдци“ – тогава обаче направи две асистенции в Купата на Лигата.

"В началото, когато играех, беше малко неловко, защото знаех, че пеят за някой, който не играе. Но много го оцених и когато започнах да играя, дойдоха головете и така нататък през последните няколко месеца, бях щастлив, защото най-накрая имаше смисъл. Подкрепата беше фантастична и съм много щастлив. За мен е голяма чест да играя пред такава прекрасна публика", Киеза пред Sky Sports, който вече се готви за дербито от Висшата лига срещу Манчестър Сити.

