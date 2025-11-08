Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Аморим: Нормално е на Шешко да му е трудно

Аморим: Нормално е на Шешко да му е трудно

  • 8 ное 2025 | 04:18
  • 159
  • 0
Аморим: Нормално е на Шешко да му е трудно

Мениджърът на Манчестър Юнайтед, Рубен Аморим коментира трудностите в адаптацията на нападателя Бенямин Шешко.

„Разбирам как стоят нещата във футбола и той ще изпитва трудности – това е нормално. Шешко няма опит тук, а първият удар идва, когато всички казват, че си много добър, че си „следващата голяма звезда“, а след това попаднеш в един от най-трудните клубове. Ако не показваш резултати всяка седмица, ще чуеш много неща: от легенди на клуба, експерти, медии, а понякога те са прави", сподели Аморим.

Аморим за първи път бе отличен като най-добър мениджър в Премиър лийг, Мбемо също с награда
Аморим за първи път бе отличен като най-добър мениджър в Премиър лийг, Мбемо също с награда

„Да можеш да разбереш, че това е нормално и същевременно да запазиш увереност в себе си, е много трудно за млад играч, особено за такъв, който се стреми да контролира всичко. Той иска да контролира всичко, а това е невъзможно. Разбира се, никой не обича да чува това, но той изпитваше известни трудности и това е факт. Така че нека го приемем за нормално. Не е лично, не става въпрос за нищо лично. Точно това се опитвам да обясня на играчите“, оясни португалският специалист.

През настоящия сезон Шешко е изиграл 11 мача за Манчестър Юнайтед във всички турнири, в които е отбелязал два гола и е направил една асистенция.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Наполи ускорява преговорите за Коби Мейну

Наполи ускорява преговорите за Коби Мейну

  • 8 ное 2025 | 03:10
  • 333
  • 0
Бащата на Виртц: Скоро ще се адаптира, съотборниците му признават колко е добър

Бащата на Виртц: Скоро ще се адаптира, съотборниците му признават колко е добър

  • 8 ное 2025 | 02:35
  • 356
  • 0
Ваноли: Играчите трябва да разберат в каква ситуация се намираме

Ваноли: Играчите трябва да разберат в каква ситуация се намираме

  • 8 ное 2025 | 05:31
  • 263
  • 0
Пелегрини предложи правило от баскетбола да бъде въведено във футбола

Пелегрини предложи правило от баскетбола да бъде въведено във футбола

  • 8 ное 2025 | 01:48
  • 1372
  • 0
Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

  • 8 ное 2025 | 01:43
  • 401
  • 0
Рен си тръгна с трите точки от Париж

Рен си тръгна с трите точки от Париж

  • 8 ное 2025 | 01:16
  • 406
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

  • 7 ное 2025 | 19:23
  • 38077
  • 110
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 39130
  • 46
Силен мач на Везенков, Олимпиакос излъга Партизан за шеста победа в Евролигата

Силен мач на Везенков, Олимпиакос излъга Партизан за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 23:11
  • 5918
  • 2
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 7370
  • 0
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 54857
  • 83
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 35293
  • 13