Аморим: Нормално е на Шешко да му е трудно

Мениджърът на Манчестър Юнайтед, Рубен Аморим коментира трудностите в адаптацията на нападателя Бенямин Шешко.

„Разбирам как стоят нещата във футбола и той ще изпитва трудности – това е нормално. Шешко няма опит тук, а първият удар идва, когато всички казват, че си много добър, че си „следващата голяма звезда“, а след това попаднеш в един от най-трудните клубове. Ако не показваш резултати всяка седмица, ще чуеш много неща: от легенди на клуба, експерти, медии, а понякога те са прави", сподели Аморим.

„Да можеш да разбереш, че това е нормално и същевременно да запазиш увереност в себе си, е много трудно за млад играч, особено за такъв, който се стреми да контролира всичко. Той иска да контролира всичко, а това е невъзможно. Разбира се, никой не обича да чува това, но той изпитваше известни трудности и това е факт. Така че нека го приемем за нормално. Не е лично, не става въпрос за нищо лично. Точно това се опитвам да обясня на играчите“, оясни португалският специалист.

През настоящия сезон Шешко е изиграл 11 мача за Манчестър Юнайтед във всички турнири, в които е отбелязал два гола и е направил една асистенция.