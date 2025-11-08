Барцокас е доволен от победата, но има забележки към играта

Наставникът на Олимпиакос Йоргос Барцокас изрази задоволство от победата над Партизан в Евролигата, но не и от представянето на своя отбор. Специалистът акцентира върху реакцията на своите играчи през последната четвърт, когато „червено-белите“ затегнаха защитата и обърнаха хода на мача.

„Поздравления за нашите играчи и фенове. Това е важна победа. Всяка победа е важна, но тази най-вече, защото не играхме добре. Бяхме припрени и не действахме добре в нападение. В защита имахме възможности да спрем ситуации на бързи атаки, но не го направихме. Дадохме на Партизан да ни вкара 28 точки в подкошието. Когато осъзнахме какво трябва да направим в последната четвърт, доминирахме и я спечелихме с 27:13", коментира Барцкоас.

"Фурние изобщо не беше тренирал. Имаше висока температура. Решихме да бъде в 12-те, но не беше готов да играе повече минути. Опитах се да подходя по-консервативно и с по-малко риск", обясни треньорът на гръцкия гранд.

„От началото на сезона започнахме да изпращаме двама до трима играчи за офанзивни борби. Има резултат. Милутинов и Везенков се представят добре в това отношение. Лошото е, че взимахме грешни решения в атака. Не може Олимпиакос да има такъв брой асистенции спрямо грешките", подчерта Барцокас.