Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Шеф на Байерн: Компани е идеалният треньор за нас

Шеф на Байерн: Компани е идеалният треньор за нас

  • 7 ное 2025 | 21:12
  • 619
  • 0
Шеф на Байерн: Компани е идеалният треньор за нас

Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Кристоф Фройнд изрази своята пълна подкрепа за старши треньора Венсан Компани преди двубоя от 10-ия кръг на Бундеслигата срещу Унион (Берлин).

„Компани има фантастичен характер, той е фантастичен човек. Винаги е удоволствие да се общува с него, да се обсъждат различни неща и да го слушаш. Той е интелигентен човек, който мисли много за футбола и за живота като цяло. Затова присъствието му тук е нещо специално", каза Фройнд пред "Скай Спорт Германия".

Компани: Предпочитам да спечеля финал, отколкото да поставя рекорд
Компани: Предпочитам да спечеля финал, отколкото да поставя рекорд

"Венсан е изключителен треньор. С цялото си сърце съм убеден, че той наистина е идеалният човек за Байерн. Бих бил много щастлив, ако остане за дълго време. Той притежава всичко необходимо“, добави Фройнд.

След изиграни девет мача в германското първенство Байерн оглавява класирането с пълен актив от 27 точки. Баварците са в серия от 16 поредни победи във всички турнири.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ограбиха дома на Бастони по време на мача срещу Кайрат

Ограбиха дома на Бастони по време на мача срещу Кайрат

  • 7 ное 2025 | 21:21
  • 459
  • 0
Джоуи Бартън бе осъден за обидни публикации в социалните мрежи

Джоуи Бартън бе осъден за обидни публикации в социалните мрежи

  • 7 ное 2025 | 21:13
  • 567
  • 1
Здравко Димитров влезе от пейката при разгромна победа на Бодрумспор

Здравко Димитров влезе от пейката при разгромна победа на Бодрумспор

  • 7 ное 2025 | 21:04
  • 498
  • 0
Наказаха нападател за девет мача заради расизъм по адрес на бивш играч на Манчестър Юнайтед

Наказаха нападател за девет мача заради расизъм по адрес на бивш играч на Манчестър Юнайтед

  • 7 ное 2025 | 19:30
  • 6929
  • 0
Астън Вила се разбра с Морган Роджърс за нов договор

Астън Вила се разбра с Морган Роджърс за нов договор

  • 7 ное 2025 | 19:15
  • 824
  • 0
Президентът на Наполи сравни клубния стадион със сметище

Президентът на Наполи сравни клубния стадион със сметище

  • 7 ное 2025 | 19:12
  • 1431
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

Димитър Митков се превърна в герой за Ботев за първи домакински успех през сезона

  • 7 ное 2025 | 19:23
  • 33576
  • 87
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 35369
  • 42
Олимпиакос и Партизан се надлъгват в Пирея

Олимпиакос и Партизан се надлъгват в Пирея

  • 7 ное 2025 | 22:34
  • 2300
  • 0
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 4018
  • 0
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 51155
  • 76
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 33415
  • 11