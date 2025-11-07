Шеф на Байерн: Компани е идеалният треньор за нас

Спортният директор на Байерн (Мюнхен) Кристоф Фройнд изрази своята пълна подкрепа за старши треньора Венсан Компани преди двубоя от 10-ия кръг на Бундеслигата срещу Унион (Берлин).

„Компани има фантастичен характер, той е фантастичен човек. Винаги е удоволствие да се общува с него, да се обсъждат различни неща и да го слушаш. Той е интелигентен човек, който мисли много за футбола и за живота като цяло. Затова присъствието му тук е нещо специално", каза Фройнд пред "Скай Спорт Германия".

"Венсан е изключителен треньор. С цялото си сърце съм убеден, че той наистина е идеалният човек за Байерн. Бих бил много щастлив, ако остане за дълго време. Той притежава всичко необходимо“, добави Фройнд.

След изиграни девет мача в германското първенство Байерн оглавява класирането с пълен актив от 27 точки. Баварците са в серия от 16 поредни победи във всички турнири.