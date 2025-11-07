Берое си върна един от най-добрите играчи от последния сезон

Отборът на Берое се подсили с познато име. В състава на старозагорци се завърна центърът Брет Рийд, който остави следа в тима през последния сезон в Sesame НБЛ с блестящите си изяви.

"Един от любимците на публиката в Стара Загора отново облича зелено-белия екип! Американецът Брет Рийд се завърна в Берое!



Тежкото крило подписа с Берое след Коледа и изигра 16 мача в НБЛ, в които се отчете със средно по 15.1 точки, 8.4 борби и 2.9 асистенции. На няколко пъти бе избиран за "Играч на мача", а през април грабна и приза "Играч на месеца".



След напускането си през май, той игра съответно за мексиканския Фресерос и английския Нюкасъл Ийгълс. Защитавал е още цветовете на шведския Кьопинг Старс, германския Швелм и Спартак Плевен.



Добре дошъл отново в зеленото семейство, Брет! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи с беройския екип!", написаха от Берое в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

По-рано през деня тимът от Стара Загора обяви раздялата с центъра Карсън Башам.

Център напуска Берое

Снимки: Sportal.bg