Соня О‘Съливан: В сезона на наградите Кейт О‘Конър трябва да подбира внимателно

Тази година в леката атлетика вече изглежда като една от най-дългите, а все още не е приключила. След състезанията на закрито и открито, пролетните и есенните маратони, сега навлизаме в сезона на крос-кънтрито с перспективата за още ирландски медали на Eвропейското първенство в Португалия следващия месец.

Това е и най-успешната година в историята на ирландската атлетика с 21 спечелени международни медала до момента. Този успех ще намери отражение в годишните награди – времето от годината, когато постиженията на атлетите биват подобаващо отбелязани.

Всичко започва по-късно този месец с наградите на Ирландската атлетическа асоциация, които се връчват от 2007 г. и отличават спортисти и треньори в различни категории. В началото на декември предстоят и наградите за олимпийски спортове, които за първи път ще бъдат връчени в неолимпийска година, и то с право.

Следва и една от любимите ми церемонии – наградите за спортистка на годината на The Irish Times и Sport Ireland, която се провежда точно преди Коледа, наред с различни други отличия от телевизии и вестници.

За някои атлети сезонът на наградите може да бъде нещо ново и дори приятно разсейване – възможност да се срещнат и общуват със съотборници и спортисти от други дисциплини.

Няма да издам голяма тайна, ако кажа, че Кейт О‘Конър може да бъде търсена толкова често, колкото всеки друг ирландски спортист, без значение от пола. Постигнатото от нея през 2025 г. беше уникално – тя спечели медали във всичките си четири шампионатни участия: сребро и бронз на световното и европейското първенство в петобоя на закрито, злато в седмобоя на Световните университетски игри, а след това и онзи великолепен сребърен медал в седмобоя на Световното първенство в Токио. Всичко това, докато подобряваше собствените си национални рекорди.

О‘Конър е номинирана за всички тези големи награди. Ситуацията е още по-специална, тъй като нейният баща и треньор, Майкъл, също е номиниран в много от треньорските категории. Това обаче носи своите предизвикателства и рискове, особено след като О‘Конър вече е подновила зимната си подготовка.

За атлет като нея, да бъде канена на събития почти всяка седмица през следващия месец, може бързо да се превърне в изтощително занимание. Няма да е лесно да се намери правилният баланс, дори за специалист в многобоя като нея.

О‘Конър вече се сблъсква с новопридобитата си слава, тъй като хората я разпознават навсякъде. Засега не мисля, че това я притеснява. Всеки спортист се справя със славата по различен начин, въпреки че това не е нещо, с което някога наистина се свиква.

Това означава, че ще общуваш с хората малко по-дълго от обикновено. И не само с тези, които познаваш. Успехът на О‘Конър в Токио беше национална гордост и където и да отиде, хората ще искат снимка или просто ще искат да я спрат, за да я поздравят.

Мисля, че това е може би ирландска черта – тази емоционална връзка, която имаме със спорта, кара хората да се чувстват така, сякаш те познават, само защото са те гледали по телевизията. И това може да се случи навсякъде. Тази седмица се прибрах в Австралия и бях в местния супермаркет, когато усетих, че някой ме гледа. Накрая той се приближи и ме поздрави, добавяйки, че чантата от Клонакилти ме е издала.

За О‘Конър дори един или два прекъснати уикенда за посещение на награждавания по това време на годината могат да бъдат разсейващи. Особено когато се опитва да възвърне пълната концентрация и отдаденост, които са ѝ донесли всички тези успехи. Тя сама знае това, но ще трябва да прецени кои от тези награди си заслужават и да реши кое е най-доброто за нея. Няма да е практично да присъства на всички.

Знам това от собствен опит през годините, като съм пропускала много повече церемонии по награждаване, отколкото съм посещавала. Баща ми често заемаше моето място и вероятно се е наслаждавал на вечерта повече, отколкото аз бих могла по онова време. Вече бях съсредоточена върху зимната подготовка и това, което трябваше да направя, за да стана още по-добра през следващия сезон.

Честта никога не се подценява и знам от посещенията си на тези церемонии през последните години, че просто не е същото, когато успешните спортисти не са там или получават наградата си чрез видеовръзка от някой тренировъчен лагер.

Едва в по-късните години успях да оценя тези награди. Познавам и разочарованието, когато големите звезди не се появят, като на една церемония през 2019 г., когато Шейн Лаури беше номиниран за голямата награда след победата си на The Open в Портръш. Очаквах с нетърпение да се срещна с него, но по това време той вече беше изтощен от обикалянето по награждавания. Вместо това беше изпратил баща си и брат си, които представиха Шейн повече от достойно.

Ако си атлет от световна класа, който вече мисли за по-големи и по-добри неща през 2026 г., винаги ще имаш в главата си следващата тренировка или постоянната нужда от възстановяване. Другата опасност при посещението на тези награди е смесването с много хора в една зала, което понякога продължава до късно през нощта.

Спомням си обяда по случай наградите за спортистка на годината на The Irish Times през 2021 г., когато Рейчъл Блекмор беше там, за да получи голямата награда – напълно заслужена като първата жена жокей, спечелила Гранд Нешънъл в Ейнтри. Тя взе своя трофей, позира за няколко снимки и веднага след това си тръгна, за да участва в състезание по-късно същия следобед. Това беше наистина впечатляващо.

В крайна сметка, спортистите трябва да са наясно с нуждите си по отношение на тренировките по това време на годината. Това е приоритет, но все пак е важно да се намери време и възможност за присъствие на подобни награждавания, когато е възможно, като същевременно се осигури достатъчно време за възстановяване след това.

