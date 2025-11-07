Уинфред Яви с необичаен подход в подготовката си за сезон 2026 в опит да спре Фейт Черотич

Популярни
  7 ное 2025 | 17:27
Олимпийската шампионка в стийпълчейза Уинфред Яви ще започне сезона си с изненадващо участие в крос-кънтри състезания, подготвяйки стратегическо завръщане срещу голямата си съперничка Фейт Черотич.

Златната верига от Световния атлетически тур по крос-кънтри продължава този уикенд с две големи събития – Cardiff Cross Challenge в събота и Cross Internacional de Italica в Севиля в неделя, като Уинфред Яви е сред звездите на второто.

Историческото състезание Cross Internacional de Italica се очаква отново да предложи надпревара от най-високо ниво, привличайки някои от най-изявените атлети на сезона.

При жените на дистанция 9.2 км фаворит е етиопката Ликина Амебау, която е в отлична форма и стартира сезона си с победа на състезанието в Аморебиета.

Въпреки това, цялото внимание ще бъде насочено към представителката на Бахрейн Уинфред Яви, настоящата олимпийска шампионка на 3000 метра стийпълчейз, която се очаква да бъде сериозен претендент за подиума.

Уинфред Яви премина през труден сезон 2025, като трябваше да се задоволи със сребърния медал на Световното първенство в Токио, Япония, където бе победена от Фейт Черотич.

Сега Яви ще започне сезона си с крос-кънтри, за да изгради издръжливост и да се превърне в сериозна заплаха за своята голяма съперничка Фейт Черотич.

Междувременно кенийското предизвикателство в надпреварата се води от Морин Джебор, победителка в скорошните им квалификации за Световното по крос-кънтри, и Селестин Джепкорир, която наскоро постигна убедителна победа в Сан Себастиан. Представителката на Казахстан Дейзи Джепкемей, която миналата година завърши втора в Севиля и зае шесто място на Световното първенство по крос-кънтри през 2024 г., също се завръща.

Снимки: Gettyimages

