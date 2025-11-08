Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Три мача откриват кръг №6 в Sesame НБЛ

Три мача откриват кръг №6 в Sesame НБЛ

  • 8 ное 2025 | 07:15
  • 815
  • 0
Три мача откриват кръг №6 в Sesame НБЛ

Три дербита откриват шестия кръг в Sesame Национална баскетболна лига днес, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

В първия мач един срещу друг се изправят отборите на Балкан и Левски. Срещата ще стартира в 18:00 часа в "Арена Ботевград".
До момента ботевградчани са с четири победи и една загуба в сметката си, а "сините" са с баланс 0-4.

Левски се подсили под коша
Левски се подсили под коша

Втората среща за деня стартира в 19:00 часа във Варна, където Черно море Тича приема Спартак Плевен в зала "Христо Борисов".
"Моряците" са записали четири успеха и едно поражение от началото на кампанията, а плевенчани са с баланс 3-1 и мач по-малко.

Третия мач противопоставя Берое Стара Загора и Рилски спортист в зала "Общинска" от 19:30 часа.
"Зелените" са с 3 победи и 2 загуби в сметката си, а самоковци са с баланс 4-1.

Берое си върна един от най-добрите играчи от последния сезон
Берое си върна един от най-добрите играчи от последния сезон
