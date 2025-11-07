Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Вардан Манукян отпадна на 1/4-финалите в Анталия

Вардан Манукян отпадна на 1/4-финалите в Анталия

  • 7 ное 2025 | 17:04
  • 185
  • 0
Вардан Манукян отпадна на 1/4-финалите в Анталия

Вардан Манукян отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Шампионът на България на открито за 2023 година и национален първенец в зала от този сезон Манукян, който премина през квалификациите, загуби от поставения под номер 4 Александър Овчаренко (Украйна) с 2:6, 5:7 след час и половина игра.

Овчаренко започна по-добре и поведе с 5:1 гейма по пътя си към успеха в първия сет, а във втория украинецът навакса изоставане от 0:3 и стигна до обрат, за да триумфира.

За 20-годишния Манукян това беше първи четвъртфинал поединично във веригата на Международната федерация ITF от май на турнир от същия ранг в Техеран (Иран).

Следвай ни:

Още от Тенис

С Ник Кирьос се случва чудо

С Ник Кирьос се случва чудо

  • 7 ное 2025 | 11:24
  • 1863
  • 0
"Щастлив губещ" достигна до полуфиналите в Мец

"Щастлив губещ" достигна до полуфиналите в Мец

  • 7 ное 2025 | 10:13
  • 559
  • 0
Пуснаха бившия тенисист Карен Хачатрян на свобода срещу 5000 лева

Пуснаха бившия тенисист Карен Хачатрян на свобода срещу 5000 лева

  • 7 ное 2025 | 09:35
  • 1583
  • 2
Григор Димитров ще получи само 50% от своя "Мастърс" бонус

Григор Димитров ще получи само 50% от своя "Мастърс" бонус

  • 7 ное 2025 | 09:19
  • 4426
  • 1
Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

  • 7 ное 2025 | 08:23
  • 402
  • 0
Шиникова е на 1/2-финал на двойки в Чехия

Шиникова е на 1/2-финал на двойки в Чехия

  • 7 ное 2025 | 07:58
  • 386
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:1 Добруджа

Ботев 0:1 Добруджа

  • 7 ное 2025 | 18:02
  • 6968
  • 9
Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

Септември шамароса лошо Спартак насред “Коритото”

  • 7 ное 2025 | 16:59
  • 17615
  • 29
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 37788
  • 59
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 28091
  • 7
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 32867
  • 71
Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

Дерменджиев: Отстраняването на Мота е добро решение, аз съм лоялен към Лудогорец и винаги съм готов да помогна

  • 7 ное 2025 | 14:36
  • 4176
  • 4