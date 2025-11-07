Популярни
Паметна дата в историята на Ботев (Пд)! На този ден "канарчетата" побеждават Байерн (Мюнхен)

  7 ное 2025 | 12:17
Паметна дата в историята на Ботев (Пд)! На този ден "канарчетата" побеждават Байерн (Мюнхен)

7 ноември 1984 година ще остане завинаги сред най-светлите дати в историята на Ботев (Пловдив). Преди 41 години на този ден "жълто-черните" записват грандиозен успех с 2:0 над немския колос Байерн (Мюнхен).

Попаденията в мача бележат Пашев и Костадинов, а "канарчетата" до такава степен демонстрират превъзходството си, че след края на двубоя капитанът на баварците Клаус Аугенталер сваля лентата от ръката си и я подарява на своя колега Петър Зехтински.

Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?
Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

Осъзнавайки, че само късметът е спасил подопечните му от разгром в Пловдив, треньорът на гостите Удо Латек наказва футболистите си с наказателни обиколки на терена, а вратарят Пфаф получава от наставника си бутилка шампанско за това, че е спасил отбора си от погром.

