Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски с последна тренировка преди дербито
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Пьотр Нестеров отстрани №1 схемата за полуфинал в Манама

Пьотр Нестеров отстрани №1 схемата за полуфинал в Манама

  • 7 ное 2025 | 16:05
  • 228
  • 0
Пьотр Нестеров отстрани №1 схемата за полуфинал в Манама

Националът на България за "Купа Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Манама (Бахрейн) с награден фонд 15 хиляди долара.

Петият в схемата Нестеров надделя над поставения под номер 1 Джайлс Хъси (Великобритания) с 6:0, 4:6, 6:2 за 2:41 часа.

22-годишният българин започна отлично и не даде гейм на съперника си в първия сет, но във втората част британецът започна да намира играта си и след ключов пробив за 4:3 стигна до изравняване на резултата. В решаващата трета част Нестеров отново пое контрола върху срещата. Той набързо дръпна с 4:1 и до края не изпусна предимството си.

Така той ще играе утре срещу шестия в схемата Нино Ереншнайдер (Германия) в търсене на първия си финал поединично във веригата на Международната федерация ITF от май, когато спечели петата си титла от състезания от този ранг в Букурещ.

Следвай ни:

Още от Тенис

С Ник Кирьос се случва чудо

С Ник Кирьос се случва чудо

  • 7 ное 2025 | 11:24
  • 1753
  • 0
"Щастлив губещ" достигна до полуфиналите в Мец

"Щастлив губещ" достигна до полуфиналите в Мец

  • 7 ное 2025 | 10:13
  • 526
  • 0
Пуснаха бившия тенисист Карен Хачатрян на свобода срещу 5000 лева

Пуснаха бившия тенисист Карен Хачатрян на свобода срещу 5000 лева

  • 7 ное 2025 | 09:35
  • 1511
  • 1
Григор Димитров ще получи само 50% от своя "Мастърс" бонус

Григор Димитров ще получи само 50% от своя "Мастърс" бонус

  • 7 ное 2025 | 09:19
  • 4247
  • 1
Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

  • 7 ное 2025 | 08:23
  • 393
  • 0
Шиникова е на 1/2-финал на двойки в Чехия

Шиникова е на 1/2-финал на двойки в Чехия

  • 7 ное 2025 | 07:58
  • 376
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 1:2 Септември, "соколите" се върнаха в мача

Спартак (Варна) 1:2 Септември, "соколите" се върнаха в мача

  • 7 ное 2025 | 16:25
  • 6082
  • 8
11-те на Ботев и Добруджа

11-те на Ботев и Добруджа

  • 7 ное 2025 | 16:27
  • 698
  • 0
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 31393
  • 56
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 27881
  • 60
Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

  • 7 ное 2025 | 14:47
  • 5894
  • 4
„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

  • 7 ное 2025 | 10:38
  • 5955
  • 4