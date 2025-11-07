Пьотр Нестеров отстрани №1 схемата за полуфинал в Манама

Националът на България за "Купа Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Манама (Бахрейн) с награден фонд 15 хиляди долара.

Петият в схемата Нестеров надделя над поставения под номер 1 Джайлс Хъси (Великобритания) с 6:0, 4:6, 6:2 за 2:41 часа.

22-годишният българин започна отлично и не даде гейм на съперника си в първия сет, но във втората част британецът започна да намира играта си и след ключов пробив за 4:3 стигна до изравняване на резултата. В решаващата трета част Нестеров отново пое контрола върху срещата. Той набързо дръпна с 4:1 и до края не изпусна предимството си.

Така той ще играе утре срещу шестия в схемата Нино Ереншнайдер (Германия) в търсене на първия си финал поединично във веригата на Международната федерация ITF от май, когато спечели петата си титла от състезания от този ранг в Букурещ.