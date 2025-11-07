Поражение за Попов в дебюта му в ONE FC

21-годишният Радослав Попов записа поражение в първата си среща в елитната бойна верига ONE FC. Българинът отстъпи пред англичанина Отис Уагхорн в муай тай среща с ММА ръкавици, която бе част от бойна гала на азиатската организация в Банкок на стадион "Лумпини".

Попов откри битката с много преса. Боецът от Стамболийски веднага зае центъра на ринга и се втурна в атака. За съжаление, срещата не започна добре за него и българинът падна в нокдаун след контриращи удари с лакти. Той се изправи бързо, но англичанинът го връхлетя с още атаки. При последвали два отброени нокдауна главният рефер сложи край на срещата.

Поражението е трето за Попов в общо 16 срещи.