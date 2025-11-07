Популярни
Шест българчета се класираха за полуфиналите в Пазарджик

  • 7 ное 2025 | 15:49
Шест българчета се класираха за полуфиналите в Пазарджик

Шест български тенисисти (двама юноши и четири девойки) се класираха за полуфиналите на сингъл на турнир от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на един месец ТК „Фаворит" е домакин на три турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

За полуфиналите при юношите се класираха Станислав Косев и Борис Борисов.

За полуфиналите при девойките се класираха Андрея Глушкова, Кристина Кънева, Моника Господинова и Сирма Манчева.

Резултати на българските тенисисти от днес:

Юноши, 1/4-финали

№2 Станислав Косев –№12 Мартин Бонев 1:6, 6:4, 7:5

Борис Борисов – Максимус Кавабата (Канада) 7:6(4) и отказване на Кавабата

№7 Борис Начев – №1 Родион Четвериков (Украйна) 0:6, 1:6

Девойки, 1/4-финали:

№2 Андрея Глушкова – Емили Крейвън (Великобритания) 6:3, 6:1

№3 Кристина Кънева – Рая Маркова 1:6, 6:4, 7:6(2)

№4 Моника Господинова – Калина Симеонова 6:3, 6:4

№10 Сирма Манчева – №1 Сара Митевска (Република Северна Македония) 2:6, 7:5, 6:4

