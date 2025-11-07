Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Специална ВИП зона за притежателите на клубни карти на Марица в Шампионската лига

Специална ВИП зона за притежателите на клубни карти на Марица в Шампионската лига

  • 7 ное 2025 | 15:27
  • 211
  • 0
Специална ВИП зона за притежателите на клубни карти на Марица в Шампионската лига

Ръководството на волейболния шампион при жените Марица (Пловдив) осигурява на притежателите на абонаментни карти специално преживяване по време на двубоите от тазгодишното издание на Шампионската лига, съобщиха от клуба.

За привържениците, закупили сезонни карти, за мачовете от Шампионската лига в зала "Колодрума" ще има обособена ВИП зона с включен безплатен кетъринг. Тя ще бъде разположена зад трибуната, която се намира вляво от резервните скамейки, и в нея ще се влиза с показване на клубната карта.

От клуба уточниха, че след всеки двубой притежателите на сезонен пропуск ще могат в тази зона да се срещнат лично с най-полезния играч от съответния двубой, както и с един от треньорите на "жълто-сините".

Цената на клубната карта е 100 лева и може да бъде закупена на касата на фитнес център Light Fit в зала "Строител", както и преди всеки мач на билетната каса в залата.

На 12 ноември (сряда) от 18:30 часа Марица посреща хърватския Динамо (Загреб) в среща-реванш от решителния кръг за влизане в групите на Шампионската лига. Пловдивският тим спечели категорично с 3:0 гейма в първата среща.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Фотоизложба на волейболната слава на България пред НДК

Фотоизложба на волейболната слава на България пред НДК

  • 7 ное 2025 | 14:57
  • 361
  • 1
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 26064
  • 7
Добромир Димитров е все по-близо до III кръг на Шампионската лига

Добромир Димитров е все по-близо до III кръг на Шампионската лига

  • 7 ное 2025 | 10:57
  • 702
  • 2
Венислав Антов записа 16 точки, Туркоа близо до върха

Венислав Антов записа 16 точки, Туркоа близо до върха

  • 7 ное 2025 | 10:52
  • 634
  • 0
Трети кръг в efbet Супер Волей: изпитание за фаворитите и шанс за изненада

Трети кръг в efbet Супер Волей: изпитание за фаворитите и шанс за изненада

  • 7 ное 2025 | 09:35
  • 1488
  • 0
Боре Кьосев: Измиха автобуса на ЦСКА с червено вино

Боре Кьосев: Измиха автобуса на ЦСКА с червено вино

  • 6 ное 2025 | 18:23
  • 12421
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 1:2 Септември, "соколите" се върнаха в мача

Спартак (Варна) 1:2 Септември, "соколите" се върнаха в мача

  • 7 ное 2025 | 16:25
  • 5993
  • 8
11-те на Ботев и Добруджа

11-те на Ботев и Добруджа

  • 7 ное 2025 | 16:27
  • 616
  • 0
Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 31298
  • 56
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 27786
  • 60
Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

Нико Петров: Левски напомня на ЦСКА на Томаш от "дербито" през март, но сега ролите ще са разменени

  • 7 ное 2025 | 14:47
  • 5831
  • 4
„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

  • 7 ное 2025 | 10:38
  • 5941
  • 4