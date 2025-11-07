Специална ВИП зона за притежателите на клубни карти на Марица в Шампионската лига

Ръководството на волейболния шампион при жените Марица (Пловдив) осигурява на притежателите на абонаментни карти специално преживяване по време на двубоите от тазгодишното издание на Шампионската лига, съобщиха от клуба.

За привържениците, закупили сезонни карти, за мачовете от Шампионската лига в зала "Колодрума" ще има обособена ВИП зона с включен безплатен кетъринг. Тя ще бъде разположена зад трибуната, която се намира вляво от резервните скамейки, и в нея ще се влиза с показване на клубната карта.

От клуба уточниха, че след всеки двубой притежателите на сезонен пропуск ще могат в тази зона да се срещнат лично с най-полезния играч от съответния двубой, както и с един от треньорите на "жълто-сините".

Цената на клубната карта е 100 лева и може да бъде закупена на касата на фитнес център Light Fit в зала "Строител", както и преди всеки мач на билетната каса в залата.

На 12 ноември (сряда) от 18:30 часа Марица посреща хърватския Динамо (Загреб) в среща-реванш от решителния кръг за влизане в групите на Шампионската лига. Пловдивският тим спечели категорично с 3:0 гейма в първата среща.