Спартак се подготвя с известни проблеми

Отборът на Спартак Варна се изправя срещу Септември София в среща от efbet Лига в един от важните си двубои , които влизат в графата задължителни победи за варненци. В краткото съперничество Спартак има лек превес над Септември с пет победи, две загуби, а други четири срещи са завършвали наравно. Утрешният двубой ще бъде от по-различен характер, тъй като с оглед на класирането и двата тима имат нужда от победа, а всяка спечелена точка може да се окаже жизненоважна.

Tреньорът Гьоко Хаджиевски има известни проблеми при окомплектоването на състава, тъй като основни играчи са контузени, но при всички положения изборът няма да доведе до промяна на основната схема. Десните бранители Деян Лозев и Илкер Будинов отпадат от групата, както и левият защитник Лукаш Магджински. Това означава, че Александър Георгиев или последното ново попълнение Тиерно Милимоно могат да запълнят празнината отляво. Опция като краен десен защитник е универсалният Емил Янчев. Двубоят между двата отбора е в петък от 15.00 часа на стадион "Спартак".

/Пламен Трендафилов/