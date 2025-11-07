Популярни
  Отбори от Турция и Русия искат звездата на Септември (Сф)

  • 7 ное 2025 | 09:31
  • 550
  • 0
Отбори от елита на Турция и Русия искат голмайстора на Септември (София) Бертран Фурие, твърди "Тема Спорт". Той е водач и на листата на стрелците в efbet Лига заедно с Мамаду Диало от ЦСКА 1948, като двамата имат по 9 попадения.

Агент ще гледа днес Фурие срещу Спартак (Варна) и ще предостави доклад на руския клуб, който го желае. 28-годишният французин с камерунски корени кара втори сезон в Септември. През миналата кампания той записа 30 двубоя и реализира 5 гола. Ръководството на столичани е поставило цена за Фурие между 400-500 хиляди евро.

