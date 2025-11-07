Популярни
Шампион на ONE FC е претърпял сериозна автомобилна катастрофа

  • 7 ное 2025 | 13:35
Шампионът на ONE в тежка категория Умар „Reug Reug“ Кейн е участвал в сериозна автомобилна катастрофа, в резултат на което предстоящият му реванш срещу Анатолий Малихин е отложен.

Представители на ONE Championship потвърдиха новината в четвъртък, след като беше обявено, че „Reug Reug“ и Малихин трябваше да се срещнат в основния подгряващ двубой на ONE 173 в Япония на 16 ноември.

„33-годишната сенегалска суперзвезда е участвала в сериозна автомобилна катастрофа в Обединените арабски емирства и няма да може да се състезава в „Ariake Arena“ в Токио в неделя, 16 ноември“, написаха от ONE Championship.

„Степента на нараняванията му не е оповестена, но този инцидент е съкрушителен удар за сенегалската суперзвезда, която се готвеше да защити за първи път титлата си в тежка категория пред огромната японска публика.“

„Reug Reug“ се присъедини към ONE през 2021 г. и натрупа статистика от 6-1, включително победа над настоящия боец на UFC в тежка категория Маркус Алмейда, преди да получи шанс за титлата на Малихин. Оспорваният двубой завърши с победа за „Reug Reug“ с неединодушно съдийско решение и така той спечели пояса.

Малихин получи незабавен реванш, след като записа серия от победи в ONE, включително два успеха над Рение де Ридер и победа над бившия боец на UFC в тежка категория Арджан Булар.

Галавечерта ONE 173 ще продължи с два други двубоя за титли в ММА. Крисчън Лий ще защитава пояса си в полусредна категория срещу Алибег Расулов, а шампионът на ONE в категория сламка Джошуа Пасио ще се изкачи в категория муха, за да предизвика шампиона Юя Вакамацу.

