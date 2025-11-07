Кипчоге: Саве и Киплимо могат да слязат под два часа в маратона

Двукратният олимпийски шампион и бивш световен рекордьор в маратона Елиуд Кипчоге вярва, че кениецът Сабастиан Саве и угандиецът Джейкъб Киплимо са атлетите, които могат да преодолеят митичната бариера от два часа в маратона.

Дебатът за слизане под два часа е една от най-горещите теми в бягането на дълги разстояния, откакто самият Кипчоге го постигна, макар и в неофициално състезание.

На 12 октомври 2019 г. във Виена (Австрия) Кипчоге записа името си в историята, след като преодоля предизвикателството "Ineos 1:59“ и спря хронометъра на 1:59:40. Въпреки че постижението не беше официално, то остава един от най-великите подвизи на издръжливост в спорта.

Четири години по-късно, на маратона в Чикаго, покойният Келвин Киптум се доближи до тази граница в официално състезание, поставяйки световен рекорд от 2:00:35.

Сега, когато се оттегля от голямата сцена, Кипчоге смята, че следващото поколение е готово да атакува рекорда.

"Мисля, че тези двама атлети са много добри в момента и вярвам, че оставям спорта в добри ръце“, заяви Кипчоге пред LetsRun.com. "Стъпка по стъпка те ще подобрят рекорда и ще слязат под два часа.“

29-годишният Саве направи впечатляващ пробив на маратонската сцена във Валенсия миналия декември, когато финишира за 2:02:05. Това беше вторият най-бърз дебют в историята, изпреварен единствено от постижението на Киптум (2:01:53) на същото трасе през 2022 г.

През тази година Саве се намира в блестяща форма, като откри кампанията си с убедителна победа на маратона в Лондон на 27 април, където пресече финалната линия за 2:02:27. През септември организаторите на маратона в Берлин го определиха като човека, който може да преследва рекорда на Киптум, но той не успя, записвайки време от 2:02:16.

Междувременно Киплимо стартира маратонската си кариера по-рано тази година в Лондон, където завърши втори с време 2:03:37. Миналия месец в Чикаго угандиецът направи опит да подобри рекорда на Киптум, като пробяга дистанцията за 2:02:23.

Кипчоге е категоричен, че е само въпрос на време двамата атлети да пренапишат историята.

"Нужно е време; те трябва да се развиват правилно. Но са готови“, добави той.

Кенийската легенда знае отлично какво е да подобряваш рекорди. През 2018 г. Кипчоге счупи световния рекорд в Берлин с 2:01:39, ставайки първият човек, слязъл под 2:02. Четири години по-късно той подобри собственото си постижение в същия град, записвайки 2:01:09 – рекорд, който остана в сила до майсторското бягане на Киптум в Чикаго.

Освен за рекордите, Кипчоге отправи и силно послание за чист спорт, призовавайки атлетите да спазват почтеност и да избягват допинга.

"Допингът е нещо жалко. В момента, в който осъзнаеш, че спортът е красиво нещо и трябва да се състезаваш чисто, няма да прибегнеш до допинг“, каза той. "Искам да призова всички – нека се състезаваме чисто и да си дадем честен шанс да покажем таланта си.“

Той апелира всички атлети да участват без забранени стимуланти, за да допринесат за развитието на спорта.

"Нека не използваме други методи, за да доказваме, че сме талантливи. Това е грешно. Ако всички ние приемем почтеността на най-високо ниво, можем истински да се наслаждаваме на този спорт. Много хора ни обичат и следят, нека се състезаваме честно и чисто.“

Снимки: Gettyimages