Дуплантис се цели в историческо постижение, което дори Юсейн Болт не е постигал

Шведската звезда в овчарския скок Арманд Дуплантис вярва, че 2026 г. му предлага шанс да спечели уникална титла, каквато дори легендата Юсейн Болт никога не е постигал. Дуплантис обясни защо е развълнуван от предстоящия Световен шампионат по лека атлетика Ultimate Championship, който ще се проведе от 11 до 13 септември 2026 г. в Будапеща, Унгария.

Тридневното събитие ще се проведе във формат "без серии, без втори шанс“, изправяйки най-добрите атлети в света директно един срещу друг в битка за титлата "Върховен шампион“ (Ultimate Champion).

Световният шампион в овчарския скок очаква с нетърпение да постигне отличие, което дори Юсейн Болт не притежава, като се състезава и спечели най-високото отличие в надпреварата, може би дори пред погледа на оттеглилия се спринтьор.

Болт беше обявен за първата "Върховна легенда“ на спорта, символично предавайки щафетата на ново поколение, готово да предефинира величието.

Дуплантис беше обявен за първата "Върховна звезда“ и иска да оправдае това звание с впечатляващо представяне.

"Супер развълнуван съм“, заяви Дуплантис в интервю за World Athletics. "Това е смело, изпълнено с екшън и, честно казано, е много необходима стъпка за леката атлетика. Вярвам в продукта, защото ни дава шанс да представим нашия спорт по нов, вълнуващ начин.“

За шведската сензация, която вече може да се похвали с колекция от олимпийски и световни титли, Будапеща предлага уникална възможност да впише името си в нова глава от историята.

"Ако спечеля, ще имам нещо, което дори Юсейн няма да има“, отбеляза с усмивка Дуплантис. "Това ще бъде върхът на нашия сезон. Всеки атлет ще влезе в него с гордост.“Юсейн Болт: Това ще бъде голямо събитие

За Юсейн Болт, име, което е синоним на атлетично съвършенство, тази иновация е добре дошла и необходима еволюция.

"Всеки друг спорт се развива и променя през годините“, отбеляза Юсейн Болт. "Да видя леката атлетика да се движи в тази посока и да опитва нещо различно е прекрасно. Това ще бъде голямо събитие; титла, която хората ще уважават години наред.“

