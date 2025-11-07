Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Дуплантис се цели в историческо постижение, което дори Юсейн Болт не е постигал

Дуплантис се цели в историческо постижение, което дори Юсейн Болт не е постигал

  • 7 ное 2025 | 12:59
  • 861
  • 0
Дуплантис се цели в историческо постижение, което дори Юсейн Болт не е постигал

Шведската звезда в овчарския скок Арманд Дуплантис вярва, че 2026 г. му предлага шанс да спечели уникална титла, каквато дори легендата Юсейн Болт никога не е постигал. Дуплантис обясни защо е развълнуван от предстоящия Световен шампионат по лека атлетика Ultimate Championship, който ще се проведе от 11 до 13 септември 2026 г. в Будапеща, Унгария.

Тридневното събитие ще се проведе във формат "без серии, без втори шанс“, изправяйки най-добрите атлети в света директно един срещу друг в битка за титлата "Върховен шампион“ (Ultimate Champion).

Световният шампион в овчарския скок очаква с нетърпение да постигне отличие, което дори Юсейн Болт не притежава, като се състезава и спечели най-високото отличие в надпреварата, може би дори пред погледа на оттеглилия се спринтьор.

Болт беше обявен за първата "Върховна легенда“ на спорта, символично предавайки щафетата на ново поколение, готово да предефинира величието.

Дуплантис беше обявен за първата "Върховна звезда“ и иска да оправдае това звание с впечатляващо представяне.

"Супер развълнуван съм“, заяви Дуплантис в интервю за World Athletics. "Това е смело, изпълнено с екшън и, честно казано, е много необходима стъпка за леката атлетика. Вярвам в продукта, защото ни дава шанс да представим нашия спорт по нов, вълнуващ начин.“

За шведската сензация, която вече може да се похвали с колекция от олимпийски и световни титли, Будапеща предлага уникална възможност да впише името си в нова глава от историята.

"Ако спечеля, ще имам нещо, което дори Юсейн няма да има“, отбеляза с усмивка Дуплантис. "Това ще бъде върхът на нашия сезон. Всеки атлет ще влезе в него с гордост.“Юсейн Болт: Това ще бъде голямо събитие

За Юсейн Болт, име, което е синоним на атлетично съвършенство, тази иновация е добре дошла и необходима еволюция.

"Всеки друг спорт се развива и променя през годините“, отбеляза Юсейн Болт. "Да видя леката атлетика да се движи в тази посока и да опитва нещо различно е прекрасно. Това ще бъде голямо събитие; титла, която хората ще уважават години наред.“

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Патрик Санг разкри защо никога не обсъжда тренировъчните планове с Фейт Кипиегон

Патрик Санг разкри защо никога не обсъжда тренировъчните планове с Фейт Кипиегон

  • 6 ное 2025 | 17:33
  • 1167
  • 0
Облик Севил разкри кой ямайски съперник ще го затрудни в спринта на 200 метра

Облик Севил разкри кой ямайски съперник ще го затрудни в спринта на 200 метра

  • 6 ное 2025 | 16:48
  • 581
  • 0
Елиуд Кипчоге разкри най-голямото съжаление в кариерата си

Елиуд Кипчоге разкри най-голямото съжаление в кариерата си

  • 6 ное 2025 | 16:39
  • 420
  • 0
Полагат нова настилка в залата за лека атлетика в Харманли

Полагат нова настилка в залата за лека атлетика в Харманли

  • 6 ное 2025 | 16:31
  • 931
  • 0
Георги Павлов направи равносметка за работата си в БФЛА в последните 3 месеца

Георги Павлов направи равносметка за работата си в БФЛА в последните 3 месеца

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 2501
  • 1
Шампионите Гера и Аугусто са посланици на Европейското по крос-кънтри

Шампионите Гера и Аугусто са посланици на Европейското по крос-кънтри

  • 6 ное 2025 | 14:23
  • 985
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

Ето националите за Турция и Грузия - големи изненади при вратарите

  • 7 ное 2025 | 11:28
  • 16264
  • 35
Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

Веласкес отличи двама от ЦСКА: Ако им оставиш пространство, ще имаш проблем

  • 7 ное 2025 | 11:19
  • 15285
  • 30
„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

„Лигата на талантите“ с акцент върху кампанията на БФС за млади съдии и ценностите на професията

  • 7 ное 2025 | 10:38
  • 3478
  • 2
Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

Добра новина за титуляр преди мача с ЦСКА

  • 7 ное 2025 | 11:16
  • 7438
  • 2
В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

  • 7 ное 2025 | 10:28
  • 9492
  • 16
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 6788
  • 2