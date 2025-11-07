Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

Отборите на Ботев (Пловдив) и Добруджа се изправят един срещу друг в мач от 15-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Христо Ботев” започва в 17:30 с началния съдийски сигнал на Станимир Тренчев.

Двата тима се представят под очакванията през есенния полусезон до този момент. Домакините са на 11-а позиция с 14 точки, което със сигурност не удовлетворява феновете на тима, докато гостите са последни с едва десет точки, което също не се харесва на местните.

Последният мач на “канарчетата” бе един от най-скандалните в родния футбол в последните години - дербито на Пловдив срещу Локомотив. Двубоят бе прекратен малко преди почивката заради удар с бутилка в главата в стража на Ботев Даниел Наумов. В последствие БФС отсъди служебна победа в полза на “жълто-черните”. Добруджа от своя страна успя да живне в последния си мач след поредица от загуби и победи Спартак (Варна) с 2:0.

Двата тима не са играли един срещу друг вече повече от 22 години. Последно двата отбора се изправиха в двубой през 2003 година, когато Добруджа победи с 3:0 като домакин. По-рано през сезона тогава пък Ботев победи със солиден резултат - 5:1.