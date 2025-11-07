Олимпийски шампион по фехтовка провежда лагер у нас

В Национална спортна академия "Васил Левски" до 9 ноември се провежда специализиран тренировъчен лагер по фехтовка (рапира) под ръководството на италианския олимпийски шампион Андреа Борела, златен медалист от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 1984 година.

Лагерът е организиран от Българската федерация по фехтовка, в лицето на мениджъра на рапирата Камелия Александрова, и събира 12 младежи и 12 девойки от водещи клубове в страната. Инициативата цели да обогати подготовката на младите фехтовачи чрез директен контакт с един от големите майстори на италианската школа по фехтовка.

"За нас е изключителна чест и привилегия да посрещнем олимпийски шампион от ранга на Андреа Борела. Неговият професионализъм, внимание към детайла и страст към фехтовката вдъхновяват младите ни състезатели и им показват какво означава истинска отдаденост на спорта", заяви Камелия Александрова, мениджър на рапирата към Българската федерация по фехтовка.

Присъствието на Андреа Борела е ценна възможност за българските фехтовачи да се докоснат до опита и философията на един олимпийски шампион, както и да усъвършенстват техниката и тактиката си на най-високо ниво.