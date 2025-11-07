Популярни
Ултраси на Фейенорд създадоха проблеми в Щутгарт

  • 7 ное 2025 | 10:58
  • 332
  • 0

Размирици в сектора с гостуващи запалянковци белязаха домакинството на Щутгарт срещу Фейенорд в двубоя от основната фаза на Лига Европа.

По данни на местните власти в края на мача части от оградата между блоковете на трибуните са счупени от ултрасите на нидерландския отбор. Те запалиха и фенски артикули на Щутгарт. Полицаи и охранители от стадиона се включиха, за да предотвратят сблъсъци между двете групи от привърженици.

Мачът беше определен от органите на реда като високорисков и те засилиха своето присъствие според изискванията, отбелязва БТА..

Щутгарт спечели двубоя с 2:0.

