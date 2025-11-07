Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. "Щастлив губещ" достигна до полуфиналите в Мец

"Щастлив губещ" достигна до полуфиналите в Мец

  • 7 ное 2025 | 10:13
  • 122
  • 0
"Щастлив губещ" достигна до полуфиналите в Мец

Виталий Сачко се класира за полуфиналите на турнира по тенис АТП 250 на твърди кортове в Мец, Франция. Украинецът, който играе в основната схема като "щастлив губещ", победи с 6:4, 3:6, 6:4 представителя на домакините Клеман Табюр.

Сачко, който се намира на 222-ро място в световната ранглиста, постигна решителен пробив в десетия гейм на третия сет, за да приключи срещата от втората си възможност след два часа и две минути.

В следващата фаза украинският тенисист ще играе срещу Лърнър Тиен. Американецът се наложи след обрат с 5:7, 6:2, 6:3 срещу Матео Беретини.

Камерън Нори преодоля "щастливия губещ" Кириан Жаке (Франция) в оспорван мач след 4:6, 7:6 (2), 6:4. Поставеният под номер 7 британец, който игра финал в турнира през миналия сезон, ще се изправи срещу шампиона от 2022 година Лоренцо Сонего на полуфиналите. Италианецът елиминира Даниел Алтмайер (Германия) след 6:4, 7:6 (6).

Следвай ни:

Още от Тенис

Григор Димитров ще получи само 50% от своя "Мастърс" бонус

Григор Димитров ще получи само 50% от своя "Мастърс" бонус

  • 7 ное 2025 | 09:19
  • 1166
  • 0
Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

  • 7 ное 2025 | 08:23
  • 264
  • 0
Шиникова е на 1/2-финал на двойки в Чехия

Шиникова е на 1/2-финал на двойки в Чехия

  • 7 ное 2025 | 07:58
  • 258
  • 0
Сабаленка изпревари Швьонтек в сериозна статистика

Сабаленка изпревари Швьонтек в сериозна статистика

  • 7 ное 2025 | 06:41
  • 729
  • 0
Сабаленка играе за победи, не заради наградния фонд!

Сабаленка играе за победи, не заради наградния фонд!

  • 6 ное 2025 | 23:18
  • 916
  • 1
Пегула: Радвам се, че успях да играя наистина добър тенис

Пегула: Радвам се, че успях да играя наистина добър тенис

  • 6 ное 2025 | 23:09
  • 739
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

  • 7 ное 2025 | 10:25
  • 120
  • 0
Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 55502
  • 265
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 4310
  • 2
Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

  • 7 ное 2025 | 07:45
  • 1598
  • 1
Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

  • 7 ное 2025 | 07:59
  • 3325
  • 7
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 30885
  • 2