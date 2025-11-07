"Щастлив губещ" достигна до полуфиналите в Мец

Виталий Сачко се класира за полуфиналите на турнира по тенис АТП 250 на твърди кортове в Мец, Франция. Украинецът, който играе в основната схема като "щастлив губещ", победи с 6:4, 3:6, 6:4 представителя на домакините Клеман Табюр.

Сачко, който се намира на 222-ро място в световната ранглиста, постигна решителен пробив в десетия гейм на третия сет, за да приключи срещата от втората си възможност след два часа и две минути.

1st Ukrainian in an ATP Tour SF since 2017 🇺🇦



Vitaliy Sachko avenges his qualifying loss and outlasts Clement Tabur 6-4 3-6 6-4 to reach the last 4! 💪 @MoselleOpen pic.twitter.com/qarQKskbG4 — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2025

В следващата фаза украинският тенисист ще играе срещу Лърнър Тиен. Американецът се наложи след обрат с 5:7, 6:2, 6:3 срещу Матео Беретини.

Камерън Нори преодоля "щастливия губещ" Кириан Жаке (Франция) в оспорван мач след 4:6, 7:6 (2), 6:4. Поставеният под номер 7 британец, който игра финал в турнира през миналия сезон, ще се изправи срещу шампиона от 2022 година Лоренцо Сонего на полуфиналите. Италианецът елиминира Даниел Алтмайер (Германия) след 6:4, 7:6 (6).

Battling through ⚔️



Cameron Norrie digs deep to beat Kyrian Jacquet 4-6 7-6(2) 6-4 and reaches back-to-back Metz semi-finals! 👏 @MoselleOpen pic.twitter.com/4bKPBO6rcI — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2025