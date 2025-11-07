Григор Димитров ще получи само 50% от своя "Мастърс" бонус

Въпреки че пропусна голяма част от сезона, Григор Димитров попадна в топ 30 по резултати на турнирите от категория Мастърс 1000. Това автоматично означава, че той попада сред 30-те тенисисти, които ще си разпределят допълнителния бонус на АТР от 21 милиона долара.

В него една част от сумата е фиксирана на база на позицията във въпросната ранглиста, която се отнася само до Мастърс турнирите, а друга е плаваща и е на база на спечелените точки.

Димитров обаче ще получи само 50% от полагащата му се сума за своята 18-а позиция и 860 точки.

Причината е, че заради получената на Уимбълдън контузия той пропусна три от деветте Мастърс турнира – тези в Синсинати, Канада и Шанхай.

Така например Яник Синер, който е №2 в класацията, Джак Дрейпър, който е №3 и Новак Джокович, който е №17, няма да получат нищо от сумата, която се връща обратно при турнирите.

