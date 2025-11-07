Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров ще получи само 50% от своя "Мастърс" бонус

Григор Димитров ще получи само 50% от своя "Мастърс" бонус

  • 7 ное 2025 | 09:19
  • 1137
  • 0
Григор Димитров ще получи само 50% от своя "Мастърс" бонус

Въпреки че пропусна голяма част от сезона, Григор Димитров попадна в топ 30 по резултати на турнирите от категория Мастърс 1000. Това автоматично означава, че той попада сред 30-те тенисисти, които ще си разпределят допълнителния бонус на АТР от 21 милиона долара.

В него една част от сумата е фиксирана на база на позицията във въпросната ранглиста, която се отнася само до Мастърс турнирите, а друга е плаваща и е на база на спечелените точки.

Димитров обаче ще получи само 50% от полагащата му се сума за своята 18-а позиция и 860 точки.

Причината е, че заради получената на Уимбълдън контузия той пропусна три от деветте Мастърс турнира – тези в Синсинати, Канада и Шанхай.

Така например Яник Синер, който е №2 в класацията, Джак Дрейпър, който е №3 и Новак Джокович, който е №17, няма да получат нищо от сумата, която се връща обратно при турнирите.

tenniskafe.cpm

Следвай ни:

Още от Тенис

Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

  • 7 ное 2025 | 08:23
  • 263
  • 0
Шиникова е на 1/2-финал на двойки в Чехия

Шиникова е на 1/2-финал на двойки в Чехия

  • 7 ное 2025 | 07:58
  • 258
  • 0
Сабаленка изпревари Швьонтек в сериозна статистика

Сабаленка изпревари Швьонтек в сериозна статистика

  • 7 ное 2025 | 06:41
  • 729
  • 0
Сабаленка играе за победи, не заради наградния фонд!

Сабаленка играе за победи, не заради наградния фонд!

  • 6 ное 2025 | 23:18
  • 912
  • 1
Пегула: Радвам се, че успях да играя наистина добър тенис

Пегула: Радвам се, че успях да играя наистина добър тенис

  • 6 ное 2025 | 23:09
  • 739
  • 0
Джокович е полуфиналист в Атина

Джокович е полуфиналист в Атина

  • 6 ное 2025 | 21:02
  • 5765
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

  • 7 ное 2025 | 10:25
  • 85
  • 0
Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 55461
  • 265
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 4304
  • 2
Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

  • 7 ное 2025 | 07:45
  • 1593
  • 1
Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

  • 7 ное 2025 | 07:59
  • 3318
  • 7
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 30876
  • 2