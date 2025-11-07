Популярни
Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

  • 7 ное 2025 | 08:23
Десет българчета се класираха за четвъртфиналите на ITF турнира в Пазарджик

Десет български тенисисти (четирима юноши и шест девойки) се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнир от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на един месец ТК „Фаворит" е домакин на три турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

За четвъртфиналите при юношите се класираха Станислав Косев, Борис Начев, Борис Борисов и Мартин Бонев.

За четвъртфиналите при девойките се класираха Андрея Глушкова, Кристина Кънева, Моника Господинова, Сирма Манчева, Рая Маркова и Калина Симеонова.

Резултати на българските тенисисти:

Юноши, 1/8-финали

№2 Станислав Косев – Кристиян Стефанов б.и

№7 Борис Начев – №10 Алберт Иван (Румъния) 6:3, 6:1

Борис Борисов – №8 Петър Иванчев 6:2, 6:1

№12 Мартин Бонев – Александру Балкану-Лупо (Румъния) 6:1, 7:5

Девойки, 1/8-финали:

№2 Андрея Глушкова – №14 Мария Байдечи (Румъния) 6:1, 6:3

№3 Кристина Кънева – №15 София Тикус (Украйна) 6:1, 6:2

№4 Моника Господинова – Мелани Стоичкова 6:4, 6:0

№10 Сирма Манчева – №7 Минел Назкайнак (Турция) 7:5, 7:6(2)

Рая Маркова – №5 Мина Баканин (Сърбия) 6:4, 6:2

Калина Симеонова – №6 Изабела Релтън (Великобритания) 4:6, 6:4, 6:4

№13 Анастасия Бързакова – №1 Сара Митевска (Република Северна Македония) 0:6, 1:6

