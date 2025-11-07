Популярни
Радомир Тодоров: Силен противник, но какво ще направим ние

  • 7 ное 2025 | 08:05
  • 181
  • 1

Вторият отбор на Спартак (Варна) приема утре Черноморец (Балчик). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ще играем срещу един от най-сериозните тимове в първенството. Черноморец (Балчик) е балансиран отбор с добри изпълнители. Познавам част играчите им, защото доскоро бяха в нашия състав. Предстои ни труден мач. Не се плашим. Важното е какво ще направим ние. Трябва да сме концентрирани. Имахме шансове за успех в последния ни мач. Не вкарахме положенията си. Дано в предстоящия да го направим. Естествено, че ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Радомир Тодоров, треньор на варненския Спартак II.

