  Шиникова стигна полуфиналите на двойки в Чехия

Шиникова стигна полуфиналите на двойки в Чехия

  • 7 ное 2025 | 07:58
  • 180
  • 0
Шиникова стигна полуфиналите на двойки в Чехия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнира на по тенис на твърди кортове в Либерец (Чехия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Шиникова и японката Маюка Айкауа, поставени под номер 3 в схемата, победиха Маркета Петружелова (Чехия) и Лиляна Гайдошова (Словакия) с 6:0, 6:3 за 50 минути на корта.

Те спечелиха първите осем гейма в двубоя, в който доминираха изцяло.

В спор за място на финала двете ще играят по-късно днес с вторите поставени Луцие Хавличкова (Чехия) и Лучия Чирич Багарич (Хърватия).

