Андрей Андреев: Нуждаем се от точки

В неделя, вторият отбор на Септември (София) гостува на съименника си в Симитли. Срещата е от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Излизаме на негостоприемен терен. Съперникът ни превъзхожда с опит. Въобще тежко изпитание за младия ни отбор. Наред с основния ни приоритет да изграждаме млади футболисти, трябва и да печелим точки. Нуждаем се от тях, защото позицията ни в класирането е незавидна. Нямаме друга алтернатива освен да се надиграваме и да направим възможното да увеличим точковия си актив“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, старши треньор на Септември II (София).