Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия II
  3. Славия II спечели столичното дерби със Септември II

Славия II спечели столичното дерби със Септември II

  • 26 окт 2025 | 16:41
  • 138
  • 0
Славия II спечели столичното дерби със Септември II

В София, Славия II се наложи над гостуващия му Септември II с 3:2 в столично дерби. Срещата е от 14-ия кръг на Югозападната Трета лига. Заслужен успех на „белите“ с оглед събитията на терена. Лошо начало за тях. Преслав Георгиев им вкара гол в 5-ата минута. Този резултат се запази в следващите 50 минути. След това за 120 секунди, домакините направиха обрат. Точни бяха Борис Тодоров и Любомир Костов. Последният реализира за втори път в 70-ата минути. Малко преди края капитана на Септември Захари Атанасов оформи от фаул окончателното 3:2.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

  • 26 окт 2025 | 16:19
  • 8401
  • 2
Левски с обрат над Ботев (Пд) при 15-ките

Левски с обрат над Ботев (Пд) при 15-ките

  • 26 окт 2025 | 14:29
  • 897
  • 2
Академик (Пловдив) и Септември си вкараха по два гола при 16-ките

Академик (Пловдив) и Септември си вкараха по два гола при 16-ките

  • 26 окт 2025 | 15:54
  • 2211
  • 0
Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 20678
  • 16
ЦСКА без двама основни играчи срещу Берое

ЦСКА без двама основни играчи срещу Берое

  • 26 окт 2025 | 12:40
  • 4003
  • 0
Лудогорец излъга ЦСКА при 15-ките

Лудогорец излъга ЦСКА при 15-ките

  • 26 окт 2025 | 12:29
  • 939
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Берое

11-те на ЦСКА и Берое

  • 26 окт 2025 | 16:09
  • 8302
  • 13
Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

Боримиров: Топката е изцяло в БФС, от позицията на Митрев разбрахме за проблемите на Вуцов

  • 26 окт 2025 | 13:35
  • 20678
  • 16
Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

Пирин и Етър си вкараха общо пет гола, но в крайна сметка си поделиха по една точка

  • 26 окт 2025 | 16:19
  • 8401
  • 2
Арсенал 1:0 Кристъл Палас, Езе откри резултата срещу бившия си тим

Арсенал 1:0 Кристъл Палас, Езе откри резултата срещу бившия си тим

  • 26 окт 2025 | 15:09
  • 4066
  • 2
Съставите за Ел Класико

Съставите за Ел Класико

  • 26 окт 2025 | 16:12
  • 3657
  • 3
Астън Вила 1:0 Манчестър Сити, домакините водят на почивката

Астън Вила 1:0 Манчестър Сити, домакините водят на почивката

  • 26 окт 2025 | 16:49
  • 3294
  • 4