Славия II спечели столичното дерби със Септември II

В София, Славия II се наложи над гостуващия му Септември II с 3:2 в столично дерби. Срещата е от 14-ия кръг на Югозападната Трета лига. Заслужен успех на „белите“ с оглед събитията на терена. Лошо начало за тях. Преслав Георгиев им вкара гол в 5-ата минута. Този резултат се запази в следващите 50 минути. След това за 120 секунди, домакините направиха обрат. Точни бяха Борис Тодоров и Любомир Костов. Последният реализира за втори път в 70-ата минути. Малко преди края капитана на Септември Захари Атанасов оформи от фаул окончателното 3:2.