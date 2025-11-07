Популярни
Сон: Малко сме изнервени

  • 7 ное 2025 | 00:28
  • 255
  • 0

Авторът на попадението за Лудогорец при загубата с 1:3 от Лудогорец Сон бе разочарован от поражението. Испанецът призна, че играчите са леко изнервени от серията без добри резултати в последно време.

Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри
Защо Чочев влезе чак в 71-вата минута? Има любопитна причина и треньорът на Лудогорец я разкри

“Щастлив съм, че вкарах, но не съм от резултата. мислех, че през второто полувреме можем да направим нещо повече и мислех, че ще стигнем до равенството, но ни вкараха от контраатака. През второто полувреме видяхме друго лице на Лудогорец и работим да си върнем самочувствието. Трябва да мислим, че в неделя имаме още един мач. Трудно е, когато няма победи и сме малко изнервени, тъй като сме свикнали да печелим. Готови сме да обърнем нещата и в неделя е една възможност затова”, каза Сон.

