Сон: Малко сме изнервени

Авторът на попадението за Лудогорец при загубата с 1:3 от Лудогорец Сон бе разочарован от поражението. Испанецът призна, че играчите са леко изнервени от серията без добри резултати в последно време.

“Щастлив съм, че вкарах, но не съм от резултата. мислех, че през второто полувреме можем да направим нещо повече и мислех, че ще стигнем до равенството, но ни вкараха от контраатака. През второто полувреме видяхме друго лице на Лудогорец и работим да си върнем самочувствието. Трябва да мислим, че в неделя имаме още един мач. Трудно е, когато няма победи и сме малко изнервени, тъй като сме свикнали да печелим. Готови сме да обърнем нещата и в неделя е една възможност затова”, каза Сон.