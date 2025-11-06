Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Пегула: Радвам се, че успях да играя наистина добър тенис

Пегула: Радвам се, че успях да играя наистина добър тенис

  • 6 ное 2025 | 23:09
  • 195
  • 0
Пегула: Радвам се, че успях да играя наистина добър тенис

Американската тенисистка Джесика Пегула коментира достигането си до полуфиналите на финалите на WTA през 2025 г.

„Наистина съм щастлив и развълнуван, че стигнах до полуфиналите. Знаех, че трябва да спечеля днес, особено в три сета, така че това беше основната ми мотивация. Радвам се, че успях да играя наистина добър тенис“, каза Пегула.

Пегула отбеляза и повишеното ниво на конкуренция на финалния шампионат в женския световен тенис.

„Чувствам, че тазгодишният турнир е много оспорван. Всички състезателки бяха много силни през цялата година и всички имахме своите моменти, в които се представихме на високо ниво. Наистина чувствам, че нивото е невероятно тази година. Мисля, че беше малко по-трудно, отколкото може би в предишни години“, отбеляза Пегула.

