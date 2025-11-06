Пегула: Радвам се, че успях да играя наистина добър тенис

Американската тенисистка Джесика Пегула коментира достигането си до полуфиналите на финалите на WTA през 2025 г.

„Наистина съм щастлив и развълнуван, че стигнах до полуфиналите. Знаех, че трябва да спечеля днес, особено в три сета, така че това беше основната ми мотивация. Радвам се, че успях да играя наистина добър тенис“, каза Пегула.

Eye of the tiger ! 😤@SabalenkaA battles past Pegula in a three set match 6-4, 2-6, 6-3. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/OwCDYLcfQQ — wta (@WTA) November 4, 2025

Пегула отбеляза и повишеното ниво на конкуренция на финалния шампионат в женския световен тенис.

Jessica Pegula easily defeats Jasmine Paolini 6-2, 6-3 to qualify for the WTA Finals semifinals.



With a 58% games won, there is no score on the Sabalenka-Gauff match that can eliminate her.



She will finish 1st or 2nd, dependent on the next match. pic.twitter.com/W1hEjPWkHq — José Morgado (@josemorgado) November 6, 2025

„Чувствам, че тазгодишният турнир е много оспорван. Всички състезателки бяха много силни през цялата година и всички имахме своите моменти, в които се представихме на високо ниво. Наистина чувствам, че нивото е невероятно тази година. Мисля, че беше малко по-трудно, отколкото може би в предишни години“, отбеляза Пегула.