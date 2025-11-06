Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Джокович е полуфиналист в Атина

Джокович е полуфиналист в Атина

  • 6 ное 2025 | 21:02
  • 1174
  • 0
Джокович е полуфиналист в Атина

Новак Джокович преодоля Нуно Боржеш (Португалия) и за първи път се класира на полуфинал на турнира "Хеленик Чемпиъншип" в Атина, който е с награден фонд 766 715 евро.

24-кратният шампион от „Големия шлем“ спечели със 7:6 (1), 6:4 след 1:45 часа игра. Сърбинът достигна и 199-ия си полуфинал в тура, а също така записа победа номер 200 в зала.

Джокович елиминира Боржеш след само един пробив през цялата среща, но игра убедително при подаванията си и пропусна няколко възможности за брейк.

Следващият съперник на Ноле ще бъде победителя от мача между Маркос Хирон (САЩ) и Яник Ханфман от Германия, който елиминира представителя на България – Иван Иванов.

Другият полуфинал ще противопостави – Себастиан Корда (Аржентина) и Лоренцо Музети (Италия).

Снимки: Imago

