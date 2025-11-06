Тонали се чувства щастлив в Нюкасъл

Популярни
  • 6 ное 2025 | 19:07
  • 624
  • 0
Халфът на Нюкасъл Сандро Тонали заяви, че е щастлив в клуба и не мисли за напускане. Италианският национал пристигна на "Сейнт Джеймсис Парк" през юли 2023 г. от Милан. Той първоначално подписа 5-годишен договор, който удължи с една година докато изтърпяваше наказание от 10 месеца заради залози.

След вчерашната победа на Нюкасъл над Атлетик Билбао в Шампионската лига Тонали бе попитан за бъдещето му. Той отговори: "Това е труден въпрос, защото във футбола трябва да мислиш година за година. Не искам да казвам, че искам да остана тук 10 години, а след две, три, четири или пет години да си тръгна".

Италианецът коментира и ситуацията с Александър Исак, който напусна клуба през лятото: "Миналото лято беше трудно за нас, за Алекс, но това е футболът. Ако имаш една възможност в живота, трябва да мислиш за всичко".

Снимки: Imago

