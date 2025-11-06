Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Боре Кьосев: Измиха автобуса на ЦСКА с червено вино

Боре Кьосев: Измиха автобуса на ЦСКА с червено вино

  • 6 ное 2025 | 18:23
  • 3230
  • 0
Легендата на българския волейбол Борислав Кьосев разкри шокираща история за клубния автобус на ЦСКА, който е бил измит с червено вино при посещението в родното му село Баланово. Кьосев гостува в подкаста „Код Спорт“, където в своя неповторим стил разказа куп интересни случки от своя живот.

Той обясни как е изпреварил легендарния футболист Роберто Баджо в Бреша, защо Владо Николов се е отказал да живее в неговия апартамент в Италия заради телефонен тормоз, какви незабравими преживявания са имали заедно с Любо Ганев, защо е бил следен от Държавна сигурност и каква е причината да иска да стане тракторист.

Всичко това и още уникални истории с много смях – гледайте в целия епизод.

