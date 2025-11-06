Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. България спечели титла, 4 сребърни и 1 бронзов медал във веригата Kinder+ в академията на Надал

България спечели титла, 4 сребърни и 1 бронзов медал във веригата Kinder+ в академията на Надал

  • 6 ное 2025 | 18:10
  • 254
  • 0
България спечели титла, 4 сребърни и 1 бронзов медал във веригата Kinder+ в академията на Надал

Младите български таланти спечелиха шест медала на международните финали от веригата „Kinder+" в „Рафа Надал Академи" в Майорка, Испания.

Днес Татиана Чушева стана шампионка в утешителната надпревара при момичетата до 12 г., Красимир Мартинов завърши на второ място в турнира на двойки при момчетата до 10 г., а Красимир Ангарски вицешампион в утешителната надпревара при момчетата до 10 г.

Вчера българчетата спечелиха още три медала на сингъл. Александър Гендов при момчетата до 12 г. и Мария Милкова при момичетата до 10 г. завършиха на второ място, а Никол Бюлбюлева при момичетата до 12 г. е трета.

За девети пореден път България участва във веригата „Kinder+". В календара на БФТ за 2025 година, се проведоха 9 турнира във възрастовата група до 10 г. и 5 турнира във възрастовата група до 12 г. Първите двама от Мастърс турнирите при момчетата и момичетата до 10 и 12 г. пък се класираха за международните финали.

Участието на български тенисисти на турнира "Киндер + спорт" е осигурено от Българска федерация по тенис със съдействието на Министерството на младежта и спорта по програмата "Тенисът - Спорт за всички".

Ето българските представители на турнира:

Момчетата до 10 г.: Красимир Ангарски (ТК "Левски", гр.София) и Красимир Мартинов (ТК "Бароко Спорт", гр.София).

Момичетата до 10 г.: Мария Милкова (ТК "Велто", гр.Варна) и Петрея Гугуманова (ТК "Малееви", гр.София).

Момчета до 12 г.: Максим Табаков (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) и Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).

Момичетата до 12 г.: Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).

Треньори на българчета на турнира бяха Серафим Грозев и Марсел Радев.

„Киндер+ Спорт" e международен социален проект на Ferrero Group, който има за цел да даде възможност на максимален брой деца от цял свят да усетят радостта от движението.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас и Джокович в една група на Финалите на АТР

Алкарас и Джокович в една група на Финалите на АТР

  • 6 ное 2025 | 15:19
  • 1454
  • 0
Манукян продължава към 1/4-финалите в Анталия, Милев отпадна

Манукян продължава към 1/4-финалите в Анталия, Милев отпадна

  • 6 ное 2025 | 14:31
  • 376
  • 0
Нестеров се класира за четвъртфиналите в Бахрейн

Нестеров се класира за четвъртфиналите в Бахрейн

  • 6 ное 2025 | 14:02
  • 261
  • 0
Динко Динев е четвъртфиналист в Ираклион

Динко Динев е четвъртфиналист в Ираклион

  • 6 ное 2025 | 13:22
  • 262
  • 1
Фондация "Григор Димитров" стартира национална програма "Образование за здраве"

Фондация "Григор Димитров" стартира национална програма "Образование за здраве"

  • 6 ное 2025 | 12:00
  • 775
  • 0
САС разглежда мярката за неотклонение на Карен Хачатрян по случая с "черното тото"

САС разглежда мярката за неотклонение на Карен Хачатрян по случая с "черното тото"

  • 6 ное 2025 | 09:39
  • 1350
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 19512
  • 10
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 18099
  • 103
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 6 ное 2025 | 17:08
  • 3547
  • 2
Очаквайте на живо: Пет супермача от Евролигата тази вечер

Очаквайте на живо: Пет супермача от Евролигата тази вечер

  • 6 ное 2025 | 18:57
  • 518
  • 0
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 14727
  • 17
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 13517
  • 0