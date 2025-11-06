Патрик Санг разкри защо никога не обсъжда тренировъчните планове с Фейт Кипиегон

Треньорът Патрик Санг използва нестандартен подход, за да напътства елитни атлети като Фейт Кипиегон, като се фокусира върху разбирането на техните инстинкти, вместо да дава подробни инструкции. Специалистът хвърли светлина върху уникалната си тренировъчна философия, която прилага при световната рекордьорка на 1500 метра.

Да напътстваш атлет от калибъра на Кипиегон – носителка на четири световни титли и три олимпийски златни медала на 1500 метра – е една от най-големите отговорности за всеки треньор. В кариерата си тя има още олимпийско сребро на 5000 метра, както и златен и сребърен медал от световни първенства в същата дисциплина. Кипйегон е бивша световна рекордьорка на 5000 метра и настояща на 1500 метра.

Въпреки това Патрик Санг обяснява, че е разработил подход, който разчита по-малко на постоянна комуникация и повече на наблюдение. Като изучава внимателно ритъма, езика на тялото и навиците на Кипиегон в тренировките, той може инстинктивно да определи от какво се нуждае тя, без да казва почти нищо.

Патрик Санг обясни, че не диктува подробни планове за състезания на своите атлети, включително на Фейт Кипиегон и Елиуд Кипчоге.

Вместо това той ги изучава внимателно, за да разбере какво искат те самите. Според него езикът на тялото и общуването често разкриват докъде са готови да стигнат техните умове и тела, което му позволява да разработи програма, която да ги отведе до целта.

Санг признава, че тази философия произтича от собствения му опит като атлет, когато предварителното обсъждане на плановете за състезания го е правило тревожен и го е карало да губи енергия, мислейки за надпревара, която все още не се е състояла.

Ветеранът отбеляза, че е заимствал този урок и го е приложил в начина, по който провежда техническата подготовка днес.

"Не обсъждам какво съм планирал за тях, а разбирам какво те самите искат. Знаете, можете да видите от общуването с някого докъде са готови да стигнат умът и тялото му, и тогава създавате тренировъчен план, който да ги отведе там“, каза Патрик Санг в интервю за Citius Mag.

"Имам убеждението, може би това е недостатък от моя страна, че като бивш атлет никога не съм искал някой да обсъжда с мен план за състезание, защото ставах много тревожен. В крайна сметка прахосвах много енергия, мислейки за състезание, което още не се е състояло. Затова заех този начин на мислене и го пренесох в начина, по който провеждам техническата си подготовка.“

Патрик Санг добави, че методът му включва тихо изучаване на атлета и след това разработване на програма, която го насочва към следващото ниво без дълги дискусии.

Той отбеляза, че дори при прехода на Кипиегон от 1500 на 5000 метра не е имало официален разговор за промяната.

Вместо това той просто е коригирал тренировките ѝ, за да обхване и двете дисциплини, а резултатът е световен рекорд на 1500 метра на турнира от Диамантената лига във Флоренция през 2023 г., след който тя споделя, че не се чувства уморена.

Той обясни, че основата е била положена още в началото на сезона, тъй като дългосрочното планиране се извършва в края на предходната кампания.

Според него прекаленото говорене за подобни преходи може да създаде ненужен психологически натиск, поради което той предпочита сам да се занимава с планирането.

"Така че това, което обикновено правя, е да изучавам човека, без да го питам, и след това да изработя тренировъчния план, който да го отведе там, където трябва или иска да отиде, без да го обсъждаме“, каза Санг. "Плановете за сезона се правят в края на предходния сезон и точно тогава бяхме планирали да видим възможността за опит на по-дълга дистанция. Това вече е оставено на мен да го планирам. Ако ангажирате атлета и започнете да говорите за тренировките, които предстоят, тогава психологически той може да бъде обезпокоен. Да.“

Този подход очевидно се е отплатил на Патрик Санг, който е напътствал някои от най-великите атлети в света, включително Фейт Кипиегон и Елиуд Кипчоге.

Снимки: Gettyimages