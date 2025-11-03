Популярни
  ЦСКА II отнесе Янтра в Габрово за радост Дунав и Фратрия

ЦСКА II отнесе Янтра в Габрово за радост Дунав и Фратрия

  • 3 ное 2025 | 19:05
ЦСКА II отнесе Янтра в Габрово за радост Дунав и Фратрия

Дублиращият отбор на ЦСКА срази с 3:0 един от водещите тимове във Втора лига - Янтра (Габрово). На стадиона на "ковачите" футболистите на Валентин Илиев се поздравиха с категоричен успех с 3:0. В 32-ата минута Марк-Емилио Папазов даде аванс на гостите от столицата, като Червения Бутрагеньо реализира хубав гол. В средата на второто "армейците" сложиха точка на спора с два бързи гола - първо се разписа крилото Иван Тасев в 60-ата минута, а скоро след това Радослав Живков оформи крайното 3:0 с точен изстрел. Това е четвърти пореден успех за състава на Вальо Илиев, а Янтра записа първо поражение в групата.

В средата на второто "армейците" сложиха точка на спора с два бързи гола - първо се разписа крилото Иван Тасев в 60-ата минута, а скоро след това Радослав Живков оформи крайното 3:0 с точен изстрел. Това е четвърти пореден успех за състава на Вальо Илиев, а Янтра записа първо поражение в групата. Последното идва като отлична новина за водача Дунав (Русе) и втория във временното класиране Фратрия.

