Леверкузен продължава с успехите след смяната на Тен Хаг

Отборът на Байер (Леверкузен) постигна четвърта победа в последните си пет срещи в Бундеслигата - всичките след смяната на Ерик тен Хаг. Този път “аспирините” надвиха Майнц 05 с атрактивното 4:3 като гости в драматичен сблъсък от 7-ия кръг, с което продължават да са в борбата за водещите позиции. “05” пък са в опасната зона със само 4 точки.

Откакто излезе напред в резултата с 1:0 в 24-тата минута, Байер не изпусна водачеството, но трябваше до края да се бори за успеха си. Домакините намаляваха последователно за 1:2, 2:3 и после за 3:4, притискайки до последно противника. Неочаквано с два гола за победителите се отличи Алехандро Грималдо, който преди дни беше титуляр срещу България в световна квалификация.

Испанският национал даде тон за головия порой след точно изпълнена дузпа в 11-тата минута. В 24-тата Кристиан Кофане удвои, преди в 34-тата кореецът Жае-Сун Лий да се разпише за Майнц.

Секунди преди паузата обаче Грималдо заби още едно попадение за Леверкузен. Бившият футболист на “аспирините” Надим Амири пак върна шансовете на домакините, реализирайки от наказателен удар в 71-вата.

Двата тима си размениха по още един гол в края, като първо Мартен Терие се разписа за 4:2 в 87-ата, а скоро след това Арминдо Зийб остави Майнц в играта. Последва 10-минутно добавено време, в което гостите удържаха преднината си.

През идната седмица Леверкузен ще приеме първенеца в Шампионската лига Пари Сен Жермен.