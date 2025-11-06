Облик Севил разкри кой ямайски съперник ще го затрудни в спринта на 200 метра

Облик Севил насочва фокуса си към спринта на 200 метра през следващия сезон, като вижда в лицето на един от своите сънародници основен съперник, докато се стреми да овладее коварния завой в дисциплината.

Световният шампион на 100 метра разкри, че Брайън Левъл вероятно ще бъде най-голямата му заплаха, докато се подготвя да атакува върховете в спринта на 200 метра.

Севил се бори с упорита контузия на пръста на крака още от гимназията – проблем, който ограничаваше участията му в по-дългия спринт в продължение на няколко години. След като вече е преодолял травмата, ямайската звезда потвърди, че планира да се състезава по-често на 200 метра и дори обясни защо харесва тази дисциплина.

По време на разговор в Инстаграм с Ато Болдън Севил добави, че изпитва известни затруднения в завоя, но вярва, че с времето той и екипът му ще овладеят техниката му за бягане във виража.

Севил отличи Брайън Левъл, докато разкрива плановете си за 200 метра

Ямаецът заяви, че ако не е бил опитът на Ноа Лайлс и Кени Беднарек, Брайън Левъл е можел да спечели златния медал на 200 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио, Япония.

Той добави, че скоростта на световния бронзов медалист на 200 метра в завоя го нарежда непосредствено след най-добрите в света. Севил посочи, че най-много го е впечатлило спокойното поведение на младия атлет под напрежение.

"Мисля, че той има втория най-бърз завой в света. Можеше да спечели това състезание, но знаете, че тези момчета са по-опитни от него. Харесва ми как запазва самообладание“, каза Севил.

Световният шампион продължи, като обясни разликата между спринта на правата и бягането на 200 метра. Той отбеляза, че по-късата дистанция се случва мигновено, изключително технична е и не оставя място за грешки.

За разлика от нея, по-дългият спринт предоставя възможност за възстановяване, ако нещо се обърка, което го прави по-приятен.

Севил също така посочи, че макар финансовото възнаграждение в по-късата дисциплина обикновено да е по-високо, 200-те метра дават на атлетите допълнително време да се върнат в битката, което прави състезанието наистина вълнуващо за него.

"100-те метра са толкова бързи и технични, че няма място за грешки, за разлика от 200-те метра. Можеш да получиш добро заплащане, но не колкото в 100-те метра. Но имаш много повече време да се върнеш в състезанието и за мен това изглежда като забавна дисциплина“, добави той.

Севил призна, че виражът остава най-голямото му притеснение в дисциплината. Той каза, че въпреки че състезанието е приятно за него, преодоляването на завоя е истинското предизвикателство.

"Това ще бъде моят проблем. Това ще бъде един от най-трудните проблеми“, отбеляза той. "Наистина харесвам дисциплината. Но имам проблем, който засега ще запазя за себе си. Когато му дойде времето, ще видя какво ще се случи.“

След като контузията най-накрая е зад гърба му, Севил е готов да приеме предизвикателството на 200-те метра, дори ако това означава да усъвършенства най-трудната част от бягането си. Докато излиза на нова сцена, всички погледи ще бъдат насочени към това дали ще успее да покори завоя и дали Брайън Левъл ще бъде човекът, който ще застане на пътя му.

