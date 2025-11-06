Хебър домакинства на Град в София

Мъжкият отбор на Хебър (Пазарджик) ще домакинства на Град (Белоградчик), в мач от втори кръг на второто ниво във волейболния шампионат - Висша лига, в София, обявиха от клуба.

Двубоят е на 8 ноември от 17:00 ч, като ще се играе в залата на ВК Славия – „Панайот Пондалов“.

От ВК Хебър по-рано обявиха, че имат затруднения за мачовете си в спортна зала „Васил Левски“ в Пазарджик и бъдещето е неясно, но явно проблематичната ситуация има положителен завършек, като за следващото си домакинство те отново ще могат да приемат съперниците в нея.

На 22 ноември „тигрите“ отново ще се завърнат в своя дом - спор