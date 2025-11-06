Владимир Гърков напред за Купата на Франция след българско дерби

Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер продължават напред за Купата на Франция. Воденият от Педро Уехара тим се наложи над представителя на Лига Б Нанси Волей с Георги Петров в състава с 3:1 (19:25, 25:20, 27:25, 25:19) в 1/16-финален двубой от надпреварата.

Гърков бе титуляр в първата част, след което във втория гейм се появи за кратко на терена. В следващите две части посрещачът се завърна и се отчете с 9 точки (2 аса, 1 блокада). Най-резултатни бяха Кейлъб Дженс и Антони Шерфан с по 16 точки (2 аса, 4 блокади) (2 аса, 2 блокади). За съперника Георги Петров бе над всички с 18 точки (2 аса, 1 блокада), със 17 точки приключи Джейкъб Стийл (2 блокади).

В следващия кръг на първенството Сен Назер среща Шомон, на 8 ноември (събота) от 21:00 ч.