  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Елица Атанасийевич и Паниониос напред за Чалъндж къп

Елица Атанасийевич и Паниониос напред за Чалъндж къп

  • 6 ное 2025 | 15:15
Елица Атанасийевич и Паниониос напред за Чалъндж къп

Националката Елица Атанасийевич и отборът на Паниониос (Атина) продължават към 1/16-финалите на третия по сила европейски турнир - Чалъндж къп.

Воденият от Драган Нешич отбор надигра АО Тира (Санторини) с 3:0 (25:21, 25:17, 25:23) във втория мач от 1/32-финалите на надпреварата, изигран в зала "Андреас Варикас".

Така в следващия етап Паниониос среща румънския Корона (Брашов). Предстои да бъде определена дата за домакинския двубой на гръцкия тим. Иначе, Атанасийевич и съотборничките й гостуват в северната ни съседка на 2 декември (вторник) от 18:00 часа.

Елица Атанасийевич се отчете с 10 точки (3 блока, 29% ефективност в атака, 20% перфектно и 80% позитивно посрещане - +7).

Най-резултатна бе Полина Рахимова с 23 точки (5 аса).

За съперника Рика Маазе записа 11 точки (1 блокада).

